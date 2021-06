Euro de football : les examens de Christian Eriksen sont "bons", pas encore "d'explication" sur son malaise

Un grand soulagement mais encore des zones d'incertitudes et d'incompréhension ce dimanche 13 juin, au lendemain du malaise cardiaque du joueur danois Christian Eriksen lors du match de l'Euro de football contre la Finlande. Le jeune homme de 29 ans s'est écroulé sur la pelouse juste avant la mi-temps, victime d'un grave malaise. Il a dû subir un massage cardiaque, avant d'être évacué et transporté à l'hôpital de Copenhague.

Plusieurs examens ont été réalisés et sont "bons", d'après le médecin de la sélection danoise. Ils ne révèlent cependant pas encore les causes du malaise. "Pour l'instant, nous n'avons pas d'explication", a affirmé Morten Boesen lors d'une conférence de presse. "C'est l'une des raisons pour lesquelles il est toujours hospitalisé, pour comprendre ce qui s'est passé", a-t-il ajouté. Ce dimanche matin, Christian Eriksen a pu parler à sa sélection et salué ses coéquipiers.

La prise en charge rapide a permis de faire repartir le cœur de Christian Eriksen

La prise en charge rapide et efficace du joueur par les services d'urgence a sans doute été décisive, comme l'a expliqué le médecin de la sélection danoise. "L'équipe médicale (du tournoi) est vite arrivée et avec leur aide, (...) on a réussi à faire 'revenir' Christian", a-t-il révélé. Une réactivité "essentielle", saluée auprès de l'AFP par Emmanuel Orhant, directeur médical de la Fédération française (FFF) : "A partir du moment où il y a eu un arrêt du cœur, il y a très peu de chance qu'il reparte tout seul. C'est par les soins réalisés par le médecin de l'équipe danoise et par l'équipe urgentiste de terrain que ce joueur a pu rester vivant", analyse-t-il.

"Ca aurait pu tourner au drame", a pour sa part commenté le sélectionneur français Didier Deschamps sur TF1. "Heureusement que le service médical sur place a fait tout ce qu'il fallait pour qu'aujourd'hui son état soit stable. Ce sont des choses qui peuvent arriver, malheureusement."

Kylian M'Bappé a été informé par le coach après l'entrainement, "sur le coup c'est vraiment terrible" a-t-il déclaré en conférence de presse dimanche après-midi, "Comme on est joueurs on sait le stress qu'il y a sur le terrain. Franchement, le match passe après ! Les joueurs on eu beaucoup de courage de revenir sur le terrain. (...) J'espère vraiment qu'il va bien, (...) sa famille, ses proches aussi (..), on était vraiment tous en stress. On a encore pris des nouvelles ce matin. On craignait le pire et d'après les dernières nouvelles il va bien, donc on est vraiment soulagés. On espère qu'il n'y aura pas d'autres scénarios de la sorte dans cette compétition et dans le futur" a conclu Kylian M'Bappé.

Il y a à peu près 1.000 à 1.200 cas d'arrêt cardiaque en France par an.

En France, "il y a à peu près 1.000 à 1.200 cas d'arrêt cardiaque par an, quel que soit le sport, sur les terrains ou sur les stades, professionnels ou amateurs", a indiqué sur franceinfo le Dr Gilles Boccara, qui coordonne les soins des joueurs de football professionnels. "C'est quand même trois cas par jour."

D'après le médecin de l'Inter Milan, club de Christian Eriksen, il n'y a jamais eu le moindre indice d'un problème de santé du footballeur. Les joueurs professionnels sont suivis et passent régulièrement des tests. "Il y a des pathologies cardiaques qu'on peut détecter et qui malheureusement peuvent faire arrêter une carrière professionnelle [...]. Mais il y a aussi des situations totalement imprévisibles où il va y avoir une déshydratation au moment de l'arrêt de l'effort. Comme Eriksen, on voyait bien qu'il était en train de récupérer, de marcher tranquillement pour revenir vers la touche, explique le Dr Gilles Boccara. Au moment où on récupère, il peut survenir des troubles du rythme sévères dans ce qu'on appelle les fibrillations ventriculaires, dont les manœuvres qui permettent de sauver le patient à ce moment-là ne sont que le massage cardiaque et la défibrillation."

Il appelle donc à se former, "surtout quand on est en club", aux gestes de premiers secours. "Parce que ça a permis de sauver la vie de ce joueur."