Euro de football : Nathan, 10 ans, va poser sur la pelouse le ballon de Portugal-France

Nathan n'arrête pas de sourire. Et il y a de quoi ! Le footballeur du FC Grand Besançon va apporter le ballon sur le terrain pour le coup d'envoi du match Portugal-France ce mercredi 23 juin, devant près de 70 000 supporteurs. Ce sera le dernier match de groupe pour les Bleus dans cet Euro de football, avant les 8e de finale.

Rencontrer Kylian Mbappé

"J'ai un peu de stress, avoue l'élève de CM2. Mais c'est bien." Le jeune Bisontin connait déjà sa mission, unique en son genre. D'abord, il va être briefé par les responsables de la compétition et après : "Je vais rester avec les arbitres sur le bord du terrain pendant que les joueurs chantent les hymnes nationaux et mettent leurs brassards de capitaines", résume Nathan.

Je suis très fier de lui - Michaël Roig, le père de Nathan

Et au coup de sifflet, c'est le grand moment de Nathan, en tenue de l'Euro fournie par l'UEFA : "Je vais mettre le ballon au milieu du terrain, devant tous les spectateurs et les joueurs." Et le joueur préféré de Nathan, c'est Kylian Mbappé. Alors il croise les doigts : "J'aimerais trop le rencontrer, mais je ne sais pas si ce sera possible."

Un tirage au sort et "un bon copain"

C'est grâce à un concours organisé par Volkswagen que Nathan sera sur le terrain mercredi. Le constructeur automobile a organisé un tirage au sort dans toutes ses concessions en France, et c'est un collègue et ami de Michaël Roig, le père de Nathan, qui a décroché le Graal. "Comme il n'a pas d'enfant et qu'il sait que Nathan aime beaucoup le foot, il lui a proposé et bien sûr, Nathan a dit oui", raconte Michaël. "C'est vraiment un bon copain", ajoute-t-il en riant.

Mes copains ne me croyaient pas quand je leur ai dit ! - Nathan

Les copains de Nathan, eux, ne l'ont même pas cru quand il leur a annoncé la folle nouvelle. "Ils sont jaloux, sourit le jeune Bisontin. Mais ils disent que j'ai de la chance de faire ça et qu'ils aimeraient bien être à ma place."

Et Nathan en est sûr, avec ce ballon, les Bleus vont remporter le match. Le footballeur en herbe a déjà une idée du score : 2-1. "Vu leur équipe, je pense qu'ils vont gagner, c'est sûr."