VIDÉO - Euro de football : "un moment exceptionnel", Nathan a posé le ballon sur le terrain de Portugal-France

"Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça, je suis trop content", raconte Nathan, tout sourire. Le petit Francomtois a décroché la chance de sa vie : ce mercredi 23 juin, il a déposé le ballon au milieu de la pelouse pour le match Portugal-France.

"J'étais stressé pour mettre le ballon au milieu car il y avait beaucoup de monde dans le stade mais après je suis monté dans les tribunes, ça allait mieux", ajoute-t-il.

Depuis les tribunes, son papa Michaël Roig l'a filmé, immortalisant ce moment devant plus de 60.000 supporters.

Un mélange d'émotions, la fierté et la tristesse de ne pas être à ses côtés - Carole Perrin, la maman de Nathan

À 1.200 kilomètres du stade hongrois, la maman de Nathan était prête à regarder son fils en direct. "La télé est allumée depuis 18 heures", rit-elle. Malheureusement, l'entrée de Nathan sur le terrain n'a pas été diffusée à l'antenne.

Je ne réalise toujours pas - Carole Perrin, la maman de Nathan

Une grosse déception pour Carole Perrin, quand même très fière de son "bonhomme" : "C'est un mélange d'émotions, la fierté et la tristesse de ne pas être à ses côtés. Et puis, je ne réalise toujours pas. C'est une chance. J'espère pour qu'il a passé des bons moments à Budapest et qu'il a profité."

Nathan retrouve sa maman jeudi 24 juin, après son retour en France. "C'était un moment exceptionnel, j'aimerais bien le refaire dans l'avenir", sourit-il.