Euro de football : trois Nordistes dans la liste des 26

Benjamin Pavard et Raphaël Varane à l'entrainement à Clairefontaine et 2019

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour l'Euro. La compétition se dispute du 11 juin au 11 juillet dans 11 pays (Allemagne, Angleterre où se joue la finale, Azerbaïdjan, Roumanie, Hongrie, Italie ou Russie...). Deux joueurs nordistes et un du LOSC ont été appelés.

Les défenseurs Raphaël Varane et Benjamin Pavard, titulaires indiscutables et champions du monde, sont sur la liste. Raphaël Varane, 28 ans, est né à Lille mais supporte le RC Lens. Le joueur du Real Madrid, quatre fois vainqueur de la Ligue des champions, est vice-capitaine des Bleus. Quant à Benjamin Pavard, 25 ans, il est passé par le LOSC puis par le Bayern Munich, avec qui il a aussi remporté la Ligue des champions. Le Jeumontois restera à jamais l'auteur d'un but en quart de finale de la Coupe du monde 2018 face à l'Argentine, élu plus beau but de la compétition.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le troisième Nordiste retenu par le sélectionneur est le gardien de Lille Mike Maignan, qui pourrait être champion de France dans quelques jours. Le Guyanais, arrivé en 2015 au LOSC, sera numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens, derrière Hugo Lloris et Steve Mandanda.