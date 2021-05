Euro de football : qui intégrera la liste des Bleus, annoncée mardi ?

Qui seront les heureux élus désignés par Didier Deschamps ? Réponse mardi à 20h20 dans les journaux télévisés de TF1 et M6. Le sélectionneur de l'équipe de France dévoilera la liste des joueurs retenus pour disputer l'Euro, qui débutera le 11 juin à Rome avec un match Turquie - Italie. Sauf blessure, les cadres des Bleus seront de la partie : Mbappé, Griezmann, Pogba et consorts seront sans aucun doute dans le groupe. Mais l'élargissement de 23 à 26 du nombre de joueurs par sélection décidé au début du mois par l'UEFA pour la compétition devrait vraisemblablement créer quelques surprises parmi des outsiders.

Du monde pour postuler en défense

Chez les gardiens de l'équipe de France, Didier Deschamps a déjà sécurisé un trio solide avec Hugo Lloris, Steve Mandanda et Mike Maignan. Mais ce n'est pas forcément le cas en défense, où il sera certainement tenté de renouveler les doublures des Bleus. Théo Hernandez pourrait connaître sa première sélection, aux côtés de son frère Lucas, de Benjamin Pavard, Raphaël Varane et Prisnel Kimpembe. A 23 ans, le latéral du Milan AC, a marqué les esprits cette saison en inscrivant sept buts (six la saison précédent) ce qui en fait l'un des meilleurs latéraux offensifs du moment. Le forfait probable de Ferland Mendy, blessé au tibia, devrait lui sourire.

Mais il n'est pas le seul à avoir brillé en championnat. D'autres défenseurs ont marqué des points et peuvent avoir tapé dans l'oeil de Didier Deschamps. C'est le cas de Jules Koundé, joueur de Séville FC. S'il est déjà l'un des piliers de l'équipe France Espoirs, le sélectionneur des Bleus pourrait décider de lui accorder une promotion. Mais il y a déjà du monde qui convoite le poste, comme Kurt Zouma ou Dayot Upamecano.

Idem pour le poste de latéral droit dont le titulaire actuel est Benjamin Pavard. Mais quelle doublure pour le joueur du Bayern ? Plusieurs noms circulent, celui de Nordi Mukiele, 23 ans jouant au RB Leipzig ou Djibril Sidibé, 28 ans, qui fait une belle saison à Monaco.

à lire aussi Euro de foot : le calendrier complet et le classement groupe par groupe

Du nouveau au milieu ?

En mars dernier, Didier Deschamps n'avait sélectionné que cinq joueurs pour évoluer au milieu : N'Golo Kanté, Paul Pogba, Tanguy Ndombele, Adrien Rabiot et Moussa Sissoko. L'élargissement du groupe à 26, pourrait donc apporter de nouveaux joueurs pour gonfler l'effectif. Là aussi, plusieurs noms sautent naturellement aux yeux. Le Lillois Benjamin André par exemple, très probable champion de France avec le Losc, fait partie des favoris pour venir seconder Kanté, indéboulonnable du système DD. Le nom de Jordan Veretout, milieu de terrain de l'AS Roma a également dû traverser l'esprit du coach. Mais la convocation de ce dernier semble moins évidente, malgré une excellente saison, il a enchaîné les blessures.

En attaque, des places à prendre sur les ailes ?

L'équipe de France est plutôt bien lotie en attaque axiale : Mbappé, Griezmann, Giroud, Ben Yedder, Mbappé, Martial. Didier Deschamps a revanche moins de choix sur les ailes. Sauf blessure, Kingsley Coman et Ousmane Dembélé devraient retrouver leur place dans le groupe. Ce pourrait être également le cas de Thomas Lemar, qui espère avoir guéri à temps sa blessure à la cuisse. Mais si tel ne devait pas être le cas, deux joueurs font parler d'eux : Christopher Nkunku (RB Leipzig) et Moussa Diaby (Bayer Leverkusen). Tous les deux sont montés en puissance depuis leur arrivée en Bundesliga.

La liste annoncée à 20h20

Didier Deschamps dévoilera donc sa liste à la télévision à 20h20, en direct dans les journaux de TF1 et M6, les deux chaînes qui diffuseront les matchs de la compétition. Ce sont les les journalistes Nathalie Iannetta (TF1) et Marie Portolano (M6) qui interrogeront en primeur le sélectionneur, avant une conférence de presse organisée avec l'ensemble des médias dans la foulée. La liste définitive des Bleus ne sera transmise que le 1er juin, date butoir fixée par l'UEFA.

Comme à leur habitude les Bleus se rendront à Clairefontaine, le centre d'entraînement situé dans les Yvelines, du 26 mai au 13 juin afin d'effectuer un stage de préparation. Cette phase sera ponctuée de deux rencontres amicales, contre le pays de Galles le mercredi 2 juin (21h05) à Nice et face à la Bulgarie le mardi 8 juin (21h10) au Stade de France.

L'équipe de France quittera Clairefontaine le 14 juin, à la veille de son match d'ouverture à l'Euro, prévu le 15 juin contre l'Allemagne à Munich. Elle restera en Bavière jusqu'au 16, date à laquelle elle rejoindra Budapest pour y affronter ensuite la Hongrie et le Portugal, respectivement les 19 et 23 juin.