Euro de football : "très déçu" par la défaite, Noël Le Graët veut "discuter" avec Didier Deschamps

Noël Le Graët est "très déçu" de l'élimination de l'équipe de France et a besoin de le faire savoir. Le président de la Fédération française de football s'est exprimé au lendemain de la défaite des Bleus face à la Suisse, synonyme d'élimination de l'Euro 2021. Invité de Jacques Vendroux sur franceinfo, il a expliqué qu'il avait "besoin de bavarder" avec Didier Deschamps, en indiquant que les deux hommes allaient prendre rendez-vous "dans les prochains jours".

Sous contrat avec l'équipe de France jusqu'à la Coupe du monde 2022, l'avenir du sélectionneur des Bleus ne semble pas compromis pour l'instant. Interrogé en marge de l'assemblée générale du CNOSF (Comité olympique national et sportif français) pour savoir si cette défaite changeait quelque chose pour Didier Deschamps, Noël Le Graët a répondu : "Non, je ne pense pas". "Il ne faut pas confondre les choses, on aura besoin de discuter", a-t-il ajouté devant quelques médias.

"Le plaisir doit être partagé. Moi, je peux avoir envie qu’il reste et que lui dise : 'Tu sais, Noël, je suis fatigué'", a confié Noël Le Graët sur franceinfo. Pour le président de la FFF, l'élimination des Bleus est un "double échec" à la fois sportif et financier. "On n’atteint même pas les quarts qui étaient le minimum à assurer pour notre budget", a-t-il confié. Sur le plan sportif, il s'est dit "très étonné qu'on prenne ces deux buts très nets comme ça" faisant référence aux deux buts encaissés par la France dans les dix dernières minutes du temps réglementaire alors que les Bleus menaient 3-1. Si le président de la FFF estime que la France "s'est bien débrouillée sur la première partie" de l'Euro, il reconnaît que la France est "le seul pays à ne pas avoir joué chez soi", ce qui a pu générer de la fatigue chez les joueurs.

Noël Le Graët a également pointé un échec financier. "Ce n'est pas trop le moment pour la fédération puisqu'on n'atteint même pas les quarts qui étaient le minimum à assurer pour notre budget qui est à refaire à nouveau", a-t-il regretté. Elle aussi invité de franceinfo, Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports a déclaré que Didier Deschamps avait "toute la confiance de la Fédération française de football et la nôtre évidemment pour qu'il continue", jusqu'à la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022.