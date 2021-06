Euro de football - ULM sur la pelouse, Pogba mordu, but : les images du match France-Allemagne

L'équipe de France de football démarre bien son Euro ! Les Bleus ont battu l'Allemagne 1-0 pour leur premier match dans la compétition. Un but inscrit contre son camp à la 20e minute par le défenseur Mats Hummels. L'Allemand a dévié dans son but un centre tiré de la gauche par Lucas Hernandez.

Des buts, il y en a eu deux autres dans ce match... mais tous refusés par le corps arbitral en raison de positions de hors-jeu.

Un match particulièrement musclé

Les Allemands se sont aussi procurés plusieurs occasions et ont bousculé la défense française, sans trouver toutefois les filets. En revanche, ils se sont illustrés avec plusieurs gestes potentiellement dangereux. Le défenseur allemand Antonio Rüdiger avait appelé ses coéquipiers à jouer "sale, pas toujours gentil, gentil" et il a tenu parole... en mordant Paul Pogba dans le dos !

Benjamin Pavard a lui été violemment percuté au visage par l'Allemand Robin Gosens, lancé à pleine vitesse. Le joueur français est resté longuement sonné avant de reprendre le jeu.

Benjamin Pavard a été sonné après cette action. © AFP - ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL

Un activiste de Greenpeace manque de s'écraser en tribune

L'autre image de la soirée est celle d'un ULM qui se pose - difficilement - sur la pelouse, au milieu des joueurs. Elle a eu lieu juste avant le coup d'envoi quand un activiste de l'association écologiste Greenpeace a manqué de s'écraser en tribune après avoir heurté un câble. Le pilote a survolé la pelouse de l'Allianz Arena avec inscrit sur sa voile "Kick out Oil" ("dehors le pétrole"), avant d'être déséquilibré par un câble portant la "Spider Cam", cette caméra aérienne. Il a difficilement rétabli les commandes avant de frôler une tribune et de s'abîmer, sans dommages, sur la pelouse de l'Allianz Arena. Au moins une personne en tribune, légèrement sonnée à la suite de l'incident, a été emmenée par les soigneurs, et le militant a été rapidement interpellé. Il a depuis été placé en détention et est en cours d'identification, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police de Munich.