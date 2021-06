Euro : dernier match de préparation pour les Bleus face à la Bulgarie (21h10)

A une semaine de leur premier match de l'Euro, tout semble au beau fixe du côté des Bleus. La réintégration de Karim Benzema après cinq ans et demi d'absence s'est déroulée sans accroc, aucune mauvaise surprise du côté des tests anti-Covid, un premier match de préparation qui n'a été qu'une formalité mercredi dernier face aux Gallois (3-0) et les séances d'entraînement à Clairefontaine, toutes plus joyeuses les unes que les autres... Rien ne semble perturber, jusque-là, la sélection de Didier Deschamps, pas même le statut de grand favori de l'Euro, que lui attribuent tous les observateurs en Europe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Bleus passent donc un dernier galop d'essai ce mardi (21h10) contre la Bulgarie devant 5.000 spectateurs au Stade de France. Avec comme objectif de maintenir leur confiance intacte et d'éviter toute blessure avant le premier match, le 15 juin face à l'Allemagne. "Il faut rester mesuré", a déclaré dimanche le milieu Adrien Rabiot, sans vouloir néanmoins refuser cette étiquette de grand favori. "Forcément, on est champions du monde en titre, vice-champions d'Europe, donc cela peur paraître normal. Mais on a un autre regard là-dessus : on n'a pas trop envie de se mettre en avant, ce sont des choses qu'il faut montrer sur le terrain, tout en gardant cette confiance en notre potentiel".

L'Allemagne, d'entrée de jeu

Rabiot et ses coéquipiers savent bien qu'un pays de Galles réduit à dix dès la demi-heure de jeu, ou une Bulgarie qui pointe à la 71e place du classement Fifa n'auront rien à voir avec l'Allemagne, premier adversaire redoutable le 15 juin à Munich, ou le Portugal de Cristiano Ronaldo, autre ogre du groupe F de l'Euro. Le groupe de Deschamps devra donc continuer à monter en puissance avant le grand rendez-vous, peaufiner les automatismes et engranger du rythme. Offensivement, notamment, le retour de Benzema cause logiquement des modification dans l'animation, et "il reste deux ou trois trucs à régler", de l'aveu même d'Antoine Griezmann.

Le "triangle d'or", avec Kylian Mbappé, a besoin de minutes supplémentaires sur le terrain et Deschamps a déjà prévenu que pour ce second et dernier match de préparation, il ne pourrait pas "répartir les temps de jeu" autant que lors du premier, où six changements avaient été effectués, dont deux à la mi-temps. Le sélectionneur récupère notamment une pièce maîtresse, N'Golo Kanté, arrivé tardivement comme Olivier Giroud et Kurt Zouma, après leur succès en Ligue des Champions avec Chelsea. Mais le meilleur joueur de la finale de C1 est revenu fatigué et n'a repris l'entraînement collectif qu'en fin de semaine.

Des organismes fatigués

La saison à rallonge couplée à une préparation à l'Euro raccourcie n'a pas ménagé les joueurs de l'équipe de France. La fraîcheur sera primordiale et l'encadrement des Tricolores ne voudra probablement pas prendre de risque face aux pépins physiques qui touchent le groupe à quelques jours du départ pour Munich. Kinglsey Coman, Lucas Hernadez (genou) et Rabiot (cheville) ont ainsi été ménagés durant le week-end et se verront sans doute octroyer un peu de repos. A l'inverse, Thomas Lemar, remis d'un souci à une cuisse, est apparu en plein possession de ses moyens lors des dernières séances d'entraînement.

Quant à Giroud, en manque de rythme après une fin de saison passée sur le banc à Chelsea, il n'a pas abandonné son "objectif" d'être titulaire à l'Euro et aura besoin de retrouver des sensations, dans son jardin du Stade de France où il a marqué 22 de ses 44 buts internationaux.

à lire aussi Euro de football : des fans zones seront autorisées en France, annonce le gouvernement

5.000 supporters

L'enceinte sonnera moins creux que ces derniers mois, car 5.000 invités y seront conviés, la Fédération français ayant obtenu une dérogation au couvre-feu (toujours fixé à 21h ce mardi avant d'être décalé à 23h mercredi) et aux restrictions sanitaires, avec un jour d'avance sur la nouvelle étape du déconfinement en France. De quoi donner un dernier élan populaire aux champions du monde, avant que les choses sérieuses ne commencent.