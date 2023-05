Euro Espoirs 2023 : Elye Wahi et Joris Chotard sont de la partie

PASCAL POCHARD-CASABIANCA et MATTHIEU MIRVILLE

Elye Wahi (à droite) et Joris Chotard (à gauche)

Régulièrement appelé par Sylvain Ripoll, Joris Chotard (21 ans) a logiquement été convoqué par le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, ce jeudi, pour participer à l'Euro, cet été. Et ce n'est pas qu'une question d'habitude, mais surtout d'aptitudes. Les qualités du jeune milieu de terrain du MHSC ne cessent de se développer, et le pailladin termine l'exercice actuel en boulet de canon (quatre passes décisives sur les quatre derniers matchs), dans le rôle de sentinelle que lui confie son coach, Michel Der Zakarian.

La fusée Wahi (20 ans) qui compte moitié moins de sélections (3), est pour sa part récompensée pour une saison exceptionnelle : 17 buts à un match de la fin du championnat, à seulement vingt ans. Trente, depuis le début de carrière pro, il y a deux ans et demi.

Elye vient de se voir attribuer le titre de plus beau but en Ligue 1, dimanche dernier. Et celui qui devrait plier bagage dans les prochaines semaines aura l'occasion de briller encore, aux côtés de son compère qui lui a récemment offert deux passes décisives à Lyon, cette fois avec le maillot de l'équipe de France. Avant, sans doute, de participer à une première campagne européenne, en club.