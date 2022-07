Euro féminin de foot : la France défie les Pays-Bas pour une place en demi-finale

Les Bleues face au mur Oranje ! L’équipe de France menée par Corinne Diacre a rendez-vous face à son histoire ce samedi (21h) face aux Pays-Bas en quarts de finale de l’Euro féminin de football. Après un premier tour quasi parfait, les Bleues devront battre les championnes d’Europe en titre et vice-championnes du monde afin d’accéder aux demi-finales.

Un parcours quasi parfait qui aurait pu être parfait si la France n’avait pas encaissé un penalty après plus de dix minutes de temps additionnel, lundi, face à l’Islande (1-1) lors du dernier match de groupe. Un dernier match sans enjeu puisque les Françaises étaient déjà assurées de terminer premières après deux victoires contre l’Italie (5-1) et la Belgique (2-1).

Battre les tenantes du titre pour avancer

Invaincue depuis trois ans et dix-sept matchs, depuis un quart de finale perdu lors du Mondial à la maison contre les futures championnes du monde américaines, la France affronte une nation en constante progression. Inexistantes sur la scène internationale il y a dix ans, les Pays-Bas ont progressé à vitesse grand V pour atteindre deux finales internationales en deux ans et conquérir le dernier titre européen en 2017.

Le premier tour des néerlandaises a été conclu sur le même bilan que celui de la France : deux victoires, contre le Portugal et la Suisse, et un match nul contre la Suède (1-1), deuxième mondiale et première du groupe à la différence de buts. Mais si on y regarde de plus près, le parcours batave n’a pas été si simple. La sélection entraînée par Mark Parsons ne s’est défaite de la Suisse (4-1) que dans les dernières minutes grâce à une force offensive que la défense menée par la capitaine Wendy Renard devra surveiller de près. Après ne s’être imposée que d’un petit but face au Portugal (3-2).

Une première demie ou retour à la maison

Si les Bleues ont rendez-vous avec leur histoire, c’est parce que Corinne Diacre n’a jamais réussi à hisser sa sélection en demi-finale d’une compétition officielle depuis sa prise de fonction en 2017. Le dernier à avoir passé ce cap, c’est Bruno Bini lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, un an après le mondial allemand. Les seules demies atteintes par la France en tournoi officiel.

Jamais une équipe de France n’a réussi à se qualifier pour les demi-finales d’un championnat d’Europe. Autant dire que ce qui attend les Bleues est une véritable montagne face une marée Oranje menée par des supporters déchaînés. En cas de qualification pour les demies, les Bleues retrouveront l’Allemagne. France – Pays Bas, un match à suivre en direct sur France Bleu ce samedi (21h) avec les commentaires de Julien Froment, ainsi que sur francebleu.fr et le compte Twitter de France Bleu.