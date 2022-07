Euro féminin de foot : la France éliminée par l'Allemagne en demi-finale (2-1)

La France s'incline face à l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2022 (2-1) et est éliminée aux portes de la finale. Les Bleues ont buté sur une Allemagne plus efficace qui défiera l'Angleterre, dimanche, à Londres.

Pas de première finale internationale pour les Bleues! Malgré une égalisation (chanceuse) de Kadidiatou Diany dans les dernières secondes de la première période, la France échoue face à une Allemagne plus solide (2-1) et une Alexandra Popp en réussite, auteure d'un doublé.

"On est tombé sur une adversaire costaude" a confié la sélectionneuse Corinne Diacre au micro de TF1. "On a tout donné. On ne doit pas avoir de regrets. Les filles ont tout donné. Il faut continuer de travailler. Ce qu'on a fait, c'est bien. On a vu ce soir ce qu'il nous manque face aux grandes nations. Un jour, ça viendra pour nous."