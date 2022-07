Euro féminin de foot : les Bleues accrochées par l'Islande avant les quarts de finale

Les Bleues surprises à la dernière seconde! La France a été accrochée par l'Islande au terme d'un scenario rocambolesque et d'un penalty sifflé à la 101e minute de jeu! Un penalty transformé par Brynjarsdottir cent minutes après l'ouverture du score par Melvine Malard après... 43 secondes.

Les Bleues mal récompensées

Les Françaises ont eu les occasions pour se mettre à l'abri. Mais les montants islandais ont repoussé les tentatives de Sandy Baltimore (55e) et Grace Geyoro (67e). Geyoro qui a même cru inscrire le deuxième but français à la fin du temps réglementaire (88e), mais un but refusé par l'arbitre du soir. Décision identique contre Melvine Malard un peu plus tôt (68e).

à lire aussi Euro féminin de foot : les Bleues surprises par l'Islande

La France pensait enchaîner un troisième succès en autant de matchs de groupes. Mais pas de 3 sur 3 pour les Bleues qui ont tout de même montré des séquences intéressantes contre des Islandaises qui devaient absolument gagner afin de se qualifier pour les quarts de finale.

Pas de record

L'équipe de France n'égale donc pas le record du nombre de victoires consécutives. Une série qui aurait pu être portée à 17, égale à celle de 2012. A l'époque, les Bleues de Bruno Bini s'étaient inclinées contre les Etats-Unis... en quarts de finale du Mondial.

Le palier des quarts de finale, un stade de la compétition qui ne réussit pas aux Françaises. La France reste sur cinq quarts de finale de suite perdus en compétition officielle. La dernière fois, c'était lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012.

France - Pays Bas sur France Bleu

Ce résultat nul contre l'Islande n'a aucune incidence sur la suite de la compétition de la France. La sélection de Corinne Diacre était déjà assurée de terminer première du groupe D et d'affronter les Pays-Bas en quarts de finale.

Le match France - Pays Bas sera à suivre ce samedi dès 21 heures sur les antennes de France Bleu!