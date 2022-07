Euro féminin de foot : les Bleues face au défi allemand en demi-finale (21h)

Après la montagne néerlandaise, place à l'ogre allemand! En pleine semaine de Tour de France femmes, le parcours des Bleues dans cet Euro féminin ressemble à une véritable étape de montagne. Si en quarts de finale, samedi, elles ont éliminé les Pays-Bas, championnes d'Europe en titre, elles devront battre l'Allemagne, ce mercredi (21h), pour rejoindre la finale. Une nation qui a remporté huit championnats d'Europe.

L'Allemagne, nation la plus titrée en Europe

Jouer l'Allemagne, c'est jouer une superpuissance du football féminin. A l'aube de cet Euro 2022, les Allemandes ont remporté huit des douze éditions précédentes, enchaînant même six victoires consécutives dans cette compétition entre 1995 et 2013. Sans oublier les Jeux Olympiques 2016 et les Coupes du monde 2003 et 2007.

Mais aujourd'hui, l'Allemagne ne fait plus peur. La génération dorée, partie après le titre olympique de 2016, n'a pas été remplacée. Et jusqu'à cet Euro, les Allemandes n'avaient plus réussi à passer les quarts de finale (Euro 2017, Mondial 2019). Nation numéro une en Europe pendant une vingtaine d'années, au duel avec les Etats-Unis pour la suprématie mondiale, l'Allemagne a reculé.

Fini le complexe d'infériorité

Non qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, l'Allemagne voit passer devant elle la Suède. Le début d'une chute à la cinquième place mondiale. Pendant ce temps-là, les Françaises enchaînent les victoires et grimpent à la troisième place à l'heure d'aborder l'Euro 2022. L'époque où les Bleues affrontaient les Allemandes sans aucun espoir de les accrocher est révolue.

Une époque où la sélectionneuse Corinne Diacre était encore joueuse dans les années 2000. Avant que les années 2010 ne marquent un rapprochement. Le dernier affrontement en grande compétition remonte au quart de finale du Mondial 2015 avec une élimination traumatisante aux tirs au but.

Depuis les rencontres amicales ont tourné en faveur des Bleues. Avec, en parallèle, des clubs français dominateurs dans le sillage de l'Olympique Lyonnais, vainqueur de six des sept dernières Ligue des Champions. Battant même à trois reprises le club allemand de Wolfsburg.

La France favorite?

Pour autant, annoncer les Bleues grandes favorites de cette demi-finale serait enterrer l'Allemagne bien trop tôt. Impériale dans son groupe B, avec trois victoires en trois matchs et aucun but encaissé, Die Nationalelf s'est imposée facilement en quart de finale contre l'Autriche (2-0).

Le parcours de la France est plus irrégulier. Le bilan de la phase de groupes est mitigé avec deux victoires, un match nul, et des prestations en demi-teinte. Même si le quart de finale victorieux contre les Pays-Bas (1-0 ap) a de quoi rassurer. Impressionnantes physiquement les joueuses de Corinne Diacre ont dominé du début à la fin, malgré un réel manque d'efficacité.

Mais une donnée pourrait être décisive: la récupération. L'Allemagne a joué son quart de finale deux jours avant la France. Et les Bleues ont été poussées jusqu'en prolongations face aux Pays-Bas, jouant trente minutes de plus que les Allemandes.

Qui de l'Allemagne ou de la France rejoindra l'Angleterre en finale, dimanche à Wembley? Réponse ce mercredi soir (21h) sur France Bleu avec Grégoire Godefroy et les commentaires de Julien Froment! Ainsi que sur francebleu.fr et le compte Twitter de France Bleu.