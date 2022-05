Euro féminin : découvrez la liste des 23 joueuses appelées en Equipe de France

Des absentes de taille dans ce groupe de 23 joueuses appelées en Equipe de France pour le prochain Euro féminin (6-31 juillet en Angleterre). Corinne Diacre, sélectionneuse des Bleues, a dévoilé lundi la liste des heureuses élues et n'y figurent pas les expérimentées Amandine Henry, Eugénie Le Sommer et Kheira Hamraoui.

La patronne de l'Equipe de France a également écarté Perle Morroni et Viviane Asseyi, l'une des joueuses les plus capées de l'ère Diacre. L'absence d'Amandine Henry était en revanche attendue. La milieu de l'OL, ex-capitaine des Bleues, n'a plus été appelée en sélection depuis l'hiver 2020, après des critiques publicques à l'encontre de Corinne Diacre.

Hamraoui n'est pas non plus dans le groupe retenu. La milieu défensive ne joue plus au Paris SG depuis un mois et ses relations sont glaciales avec certaines coéquipières en club et chez les Bleues, comme Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Bordelaise Ella Palis, sélectionnée à sa place en avril, est convoquée. Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire des Bleues (86 buts), n'a pas été appelée cette saison, victime de la concurrence vive en attaque. Sa coéquipière à l'OL Perle Morroni, devenue également remplaçante en club, ne disputera pas non plus l'Euro. Selma Bacha lui a été préférée au poste de latérale gauche, avec Sakina Karchaoui.

La gardienne Pauline Peyraud-Magnin, privée de sa doublure habituelle Solène Durand (blessée et forfait), sera épaulée par la Bordelaise Mylène Chavas et par le Messine Justine Lerond, joueuse de D2 titulaire dans la cage des moins de 23 ans françaises.

Un premier titre international à décrocher

Wendie Renard portera le brassard cet été en Angleterre, où les Françaises ambitionnent de décrocher leur premier titre international, avec une équipe renouvelée depuis plusieurs mois. Sans Henry ni Hamraoui, c'est la jeune Ella Palis, 23 ans, qui embarque pour l'Euro, malgré son faible vécu international (6 sélections) et un temps de jeu parfois réduit à Bordeaux. Elle sera la doublure de la N.6 Charlotte Bilbault, une autre Girondine.

La liste de Diacre, proche des précédentes, réserve toutefois deux surprises. Ouleymata Sarr, attaquante du Paris FC (15 sélections), est convoquée malgré une carrière internationale hachée, relancée en février puis prolongée en avril après le forfait de Melvine Malard (également appelée lundi).

La sélectionneuse doit transmettre officiellement sa liste avant le 26 juin à 23h59, dernier délai. Il sera ensuite possible de remplacer une joueuse jusqu'à 24h00 avant le premier match, en cas de blessure ou de Covid-19. L'équipe de France, troisième du classement Fifa, fait partie des favorites à l'Euro, après une saison conclue par onze victoires en autant de matches. Son palmarès est toutefois vierge en grandes compétitions.

Son stage de préparation débutera le 14 juin à Clairefontaine, cinq jours après le début d'un stage de cohésion. A l'Euro, son premier match est prévu le 10 juillet contre l'Italie à Rotherham.

La liste des 23 joueuses convoquées en Equipe de France :

Gardiennes (3) : Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz/D2), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/ITA).

Défenseures (8) : Selma Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham/ENG), Sakina Karchaoui (Paris SG), Griedge Mbock (Lyon), Eve Perisset (Bordeaux), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético Madrid/ESP).

Milieux (5) : Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton/ENG), Grace Geyoro (Paris SG), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Levante/ESP).

Attaquantes (7) : Sandy Baltimore (Paris SG), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Marie-Antoinette Katoto (Paris SG), Melvine Malard (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC)