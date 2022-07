Euro féminin : ouverture de la compétition ce mercredi, les Bleues parmi les favorites

La 13e édition de l'Euro féminin de football s'ouvre ce mercredi en Angleterre. Le pays-hôte affronte l'Autriche en match d'ouverture tandis que les Bleues affrontent l'Italie dimanche. Parmi les 16 sélections qualifiées, six peuvent prétendre au titre.

Le fait que la Coupe du monde de football 2002 se tiendra à la fin de l'année au Qatar devrait permettre de donnner davantage de visibilité au football féminin cet été. Ce mercredi 6 juillet s'ouvre l'Euro féminin en Angleterre dans un pays qui est un prétendant sérieux au titre. Les joueuses du pays-hôte affrontent l'Autriche en match d'ouverture dans le mythique stade d'Old Trafford.

Les Anglaises rêvent de s'offrir le premier titre de leur histoire pour confirmer l'essor du foot féminin dans le pays qui a inventé le football. Cette 13e édition de ce Championnat d'Europe fera date quoi qu'il arrive. Avec 71.000 spectateurs, le match d'ouverture explosera le record de fréquentation pour un match de l'Euro féminin.

Il ne tiendra cependant que 25 jours, puisqu'il sera battu le 31 juillet pour la finale à Wembley, qui portera la marque à 87.000 et elle devrait durer un moment. Seul le Camp Nou peut accueillir plus de spectateurs en Europe et l'Espagne n'est pas candidate à l'organisation de la prochaine édition.

Les Bleus parmi les favorites

L'Equipe de France aborde la compétition avec un statut de prétendante au titre. Elle a hérité d'un groupe plutôt clément avec l'Italie, la Belgique et l'Islande. Les Françaises, placées dans le groupe D, évitent notamment les vice-championnes olympiques suédoises, qui se retrouvent avec les tenantes du titre néerlandaises dans le groupe C - celui qui déterminera l'adversaire des Bleues dans un éventuel quart de finale.

Les Bleues entrent dans la compétition dimanche contre l'Italie, une nation montante, quart de finaliste du dernier Mondial et qui fait figure d'adversaire le plus sérieux. Il faudra finir dans les deux premiers du groupe pour passer en quarts, mais les Bleues, éliminées à ce stade de la compétition lors des trois dernières éditions, comme lors de leur Mondial à la maison en 2019, visent plus loin.

"Nous, notre objectif c'est clairement, avec cette équipe et ce groupe (de joueuses), d'aller au moins en finale. Et on va se donner les moyens pour y arriver", a promis la sélectionneuse Corinne Diacre.

Pléthore de prétendantes

Chez elle, l'Angleterre cherchera à marquer son territoire dès l'ouverture de la compétition. Les tenantes du titre néerlandaises, et l'Espagne, forte de plusieurs Barcelonaises sacrées championnes d'Europe en club cette année, peuvent aussi nourrir des ambitions légitimes.

Les 31 matches de cet Euro se dérouleront dans dix stades allant de la petite enceinte des féminines et des U21 de Manchester City (moins de 5.000 places) au mythique Wembley, près de 90.000 places et hôte de la finale.