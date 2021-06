Euro : les supporters messins iront supporter les Bleus

Malgré les restrictions sanitaires et l'organisation inédite de la compétition, plusieurs supporters du FC Metz pourront aller encourager les Bleus au stade. Ils se donnent rendez-vous en grande majorité à Budapest où l'Equipe de France affrontera la Hongrie et le Portugal.

Pour la plupart, cela fait plusieurs mois, voire un an, qu'ils n'ont plus mis les pieds dans un stade. Alors les supporters messins de l'Equipe de France trépignent d'impatience à l'idée d'aller suivre les Bleus lors de l'Euro de football. S'ils n'ont pas réussi à obtenir des billets pour l'entrée en lice des champions du monde, c'est à Budapest, samedi 19 juin, que les fans grenats se donnent rendez-vous. Ils devraient être une vingtaine à se retrouver dans la capitale hongroise, où la France affrontera l'équipe nationale pour son deuxième match de poule. Mais le chemin pour arriver jusqu'au stade Ferenc-Puskás n'a pas été simple...

à lire aussi Euro de football : le calendrier complet et le classement groupe par groupe

Jauges fixées et billets annulés

Supporter du FC Metz et installé en région parisienne, Valentin a eu la chance de récupérer le billet de l'un de ses contacts sur le réseau Twitter. Avant cela, il est passé par la billetterie officielle de l'UEFA et le tirage au sort. "J'avais sept matchs en tout, et au final il ne m'en restait aucun." Car entre-temps, les jauges des stades ont été réduites et ses billets ont été annulés. "Cette année c'est vraiment l'enfer." Expérience identique pour Philippe, vivant à Sarreguemines. "Je suis membre d'un club de supporters de l'Equipe de France. On nous avait vendu le fait que nous serions prioritaires, mais finalement la plateforme était ouverte à tous le monde, c'était impossible ou très compliqué d'avoir des billets." Il avait obtenu deux matchs, un a été annulé. Heureusement, celui des Bleus a été maintenu. Il faut dire que Budapest est le seul stade de la compétition qui pourra accueillir la totalité des spectateurs. Les français n'auront qu'à y présenter un test négatif de moins de 72h.

Enfin du vrai foot

Mais ce que retiennent les mosellans, c'est surtout le bonheur de participer à l'évènement, et de revenir enfin dans un stade voir du foot en vrai. Ce dont ils sont privés depuis si longtemps. "On attend que ça ! J'en discutais avec un messin qui sera aussi à Budapest, il me disait qu'il avait peur de faire un AVC en voyant le stade plein" rigole Valentin. "Je ne sais pas si je vais tenir les premières minutes, surtout avec la Marseillaise, il va falloir s'accrocher au niveau des sensations" confie Clément, qui a obtenu un billet pour France-Portugal (à Budapest également), et qui fera le déplacement en voiture avec des amis depuis Thionville. "En plus dans le cadre d'un Euro avec une Equipe de France championne du monde et qui a réussi ses matchs de préparations. Ca va être exceptionnel." Philippe lui attend avec impatience l'atmosphère particulière de ce genre de rendez-vous. "Il y a toujours un truc en plus : le partage avec les gens, on arrive en ville plusieurs jours avant, il y a la découverte de la ville, de la population. C'est vraiment une fête !"