Euro : mission préparation réussie pour les Bleus, malgré la blessure de Benzema

L'équipe de France s'apprête à se lancer dans l'Euro après une préparation réussie : deux matchs amicaux gagnés haut la main, sans but encaissé. L'animation offensive est prometteuse, aucune frayeur à signaler en défense et des remplaçants en or sur le banc. Seul accroc, la blessure de Benzema.

C'est quasiment un sans-faute pour les Bleus. Alors que l'équipe de France débute l'Euro mardi 15 juin face à l'Allemagne, le groupe peut déjà se féliciter d'avoir réussi sa préparation. Les joueurs de Didier Deschamps ont remporté avec la manière leurs deux matchs amicaux, sans encaisser de but. Sur le papier, tout est parfaitement aligné avec le statut de grand favori que les observateurs européens du football leur accorde. Mais les deux équipes rencontrées lors de la préparation, des Gallois rapidement réduits à 10 (3-0), puis des Bulgares (3-0) au pedigree bien éloigné des champions du monde, ne sont pas de la même trempe que le premier adversaire des Bleus : la redoutable Mannschaft.

"Le niveau sera encore plus haut, mais dans les attitudes on est dans le vrai. Cela ne donne pas de garanties mais on a conscience d'avoir beaucoup de forces, de qualités", résume Didier Deschamps. La faible adversité oblige à nuancer le bilan, mais "on pourra s'appuyer sur un socle défensif bien en place", promet le gardien Hugo Lloris. Ses défenseurs axiaux Raphaël Varane et Presnel Kimpembe ont montré de l'assurance, Benjamin Pavard a été sobre et peu pris à défaut à droite tandis qu'à gauche, Lucas Hernandez s'est montré accrocheur et bien en jambes, malgré un pépin physique la semaine derrière. Au milieu, Kanté a rejoué mardi, Paul Pogba a remis ses habits de champion du monde et Tolisso a assuré comme titulaire. En attaque, le danger peut venir de partout avec l'omniprésent Antoine Griezmann à la baguette d'un redoutable triangle formé avec Kylian Mbappé et Benzema.

Des remplaçants de première classe

L'un des atouts les plus enviés par les autres sélections présentes à l'Euro, c'est la qualité du banc de l'équipe de France. A Nice contre les Gallois, Ousmane Dembélé a fait parler la poudre avec en prime le troisième but à son actif, Kingsley Coman a percuté comme à son habitude et Lucas Digne a montré qu'il faisait jeu égal avec le titulaire Hernandez, ce qu'il a encore démontré face aux Bulgares. A Saint-Denis, les Bleus ont retrouvé du tonus avec les entrées de Dembélé, Thomas Lemar et Wissam Ben Yedder, passeur décisif sur le troisième but signé Olivier Giroud.

Ce dernier a réussi un improbable doublé après avoir remplacé Benzema avant la pause. "On aura besoin de toutes nos forces, historiquement ça n'a pas toujours été le cas. C'est jamais évident de rentrer en cours de match mais des joueurs offensifs, on attend qu'ils fassent la différence. C'était le cas à Nice, c'est le cas aujourd'hui (mardi). Il y a une émulation en interne aussi, faisons en sorte que ça se poursuive", a applaudi Deschamps.

Les Bleus épargnés par le Covid

Alors que la Suède ou l'Espagne connaissent des cas de Covid-19 dans leurs rangs, la France a été épargnée jusqu'à présent. Et sur le plan physique, les Bleus ne semblent pas tirer la langue malgré une saison harassante pour certains. "La dernière semaine (de préparation) sera la semaine d'affûtage, il y aura une charge encore quantifiée pour que le groupe soit prêt pour le 15", selon le sélectionneur. Arrivé blessé il y a deux semaines, Lemar est remis sur pied. Kanté, diminué par un petit souci gastrique la semaine dernière, est également apte comme Hernandez, malgré un coup reçu à un genou face aux Gallois. Seuls Kingsley Coman (alerte musculaire) et Adrien Rabiot (cheville) étaient indisponibles mardi contre la Bulgarie.

Inquiétudes concernant Benzema

Depuis sa réintégration surprise chez les Bleus, Benzema montre un visage souriant et apaisé ainsi qu'une complicité de chaque instant sur le terrain avec ses compères d'attaque, une image qui tranche avec celle laissée par le buteur du Real Madrid dans le passé. Mais la blessure survenue face aux Bulgares a gâché ce retour parfait. "Il a pris un coup, une béquille" au-dessus du genou droit, a décrit Deschamps après le match, se voulant toutefois rassurant après la sortie du joueur, grimaçant et boitant au moment de s'assoir en tribune. "Ça ira mieux de jour en jour, je n'ai pas de souci particulier". Mercredi après-midi, citant l'entourage du joueur, RMC Sport a affirmé que le Madrilène pourrait "reprendre le chemin de l'entraînement d'ici 48 à 72 heures maximum", expliquant que le muscle touché avait "dégonflé" et que la douleur était moins vive.