Eurocoupe : Mission impossible pour Basket Landes ?

Basket Landes se déplace à Venise ce mercredi à 19h30, c'est le match retour des playoffs d'Eurcoupe. Au match aller, les landaises ont perdu de 9 points, 68-77 contre les italiennes. Pour se qualifier au prochain tour, elles doivent battre Venise et en plus, gagner de 10 points au minimum.

Mont-de-Marsan, France

Pourquoi une mission "quasi" impossible ? C'est simple, personne n'a encore battu Venise sur son parquet que ce soit en championnat ou en Eurocoupe. Elles ont subit une seule défaite, c'était en Euroligue face à Riga ( 56-73) . Pour Camille Aubert, la meneuse landaise : " Mission Impossible ? Ça ne fait pas partie de notre vocabulaire et ce n'est pas, non plus, l'esprit des Landes".

Un écart de 9 points après le match aller, qui n'est pas "révélateur"

Le match aller à l'Espace François Mitterrand était terriblement " frustrant" pour les landaises, jusqu'au troisième quart-temps. Jusque là, tout se passait bien pour les coéquipières de Céline Dumerc, elle mène au score mais le dernier quart temps a été fatale : " Je pense qu'on a fait des erreurs, moi aussi personnellement et ça nous coûte des points. Le match se tient à quelques points tout le long de la rencontre et au final, il y a cet écart de 9 points"

Venise a perdu son premier match en championnat, le week-end dernier

Malgré la mission difficile qui arrive pour Basket Landes, il y a des motifs d'espoirs. Déjà, les italiennes de Venise ne sont plus invincibles. Elles ont perdu leur premier match de championnat le week-end dernier à Broni ( 74-68 ), et ça, Camille Aubert en rigole : " Ah, elles se sont peut-être vues trop belles, il peut y avoir un peu de relâchement ". Sa capitaine, Céline Dumerc, n'est pas du même avis : " On peut se dire aussi l'inverse et elles auront envie de se remobiliser "

La clé c'est la manière de défendre pour la coach adjointe, Julie Barennes

Les landaises ont retrouvé une efficacité défensive dimanche dernier contre Villeneuve d'Ascq, un concurrent du top 6 en Ligue Féminine. Mais le problème c'est que dans ce domaine, Basket Landes est trop irrégulier depuis le début de l'année, la coach adjointe Julie Barennes, le confirme : " Il faut qu'on soit un peu plus concerné et c'est ça le problème. A chaque fois, c'est l'une ou l'autre mais il n'y a aucune vérité "