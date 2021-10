Euroligue Basket : les basketteuses du BLMA reçoivent les tchèques de l'USK Prague

Il y a deux ans, le BLMA avait créé la sensation en rejoignant pour la première fois de son histoire les quarts de finale de l'Euroligue, qu'il n'avait finalement pas disputé, en raison de la pandémie de Covid-19.

A l'époque, les filles de Thibault Petit devaient affronter l'ogre russe d'Ekaterinbourg, qui prévoyait de ne faire qu'une bouchée des héraultaises. Mais avant d'en arriver là, le belge et ses protégés avait réalisé un véritable exploit : une victoire retentissante, de seulement deux petits points, en phase de poule, face aux turques de Fenerbahçe, dans un palais des sports en ébullition.

Un public bouillant, c'est d'ailleurs ce qu'il faudra ce mercredi, face aux tchèques vainqueurs de la compétition reine en 2015 et troisièmes de leur dernier championnat, comme durant toute la campagne, cette saison, pour appuyer une équipe amoindrie par les blessures et les absences (Tchatchouang, Mbuyamba, Dabovic,) et agité par un été compliqué, avec un coach nommé puis évincé dans la foulée, et la nomination du légendaire Valery Demory il y a dix jours. Un entraîneur au passé brillant mais qui n'a pas choisi ses joueuses et qui en cherche une nouvelle pour compléter sa formation.

Le BLMA avance donc dans le brouillard, mais fort d'un début de saison canon : le trophée des champions remporté et une victoire d'entrée, en ouverture du championnat, le weekend dernier.