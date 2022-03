Euroligue : le BLMA sort en quart de finale, après une seconde défaite contre Sopron

Le premier ballon en faveur des hongroises, les premiers points aussi. Plus adroites dans la raquette, les joueuses de Sopron ont terminé le premier quart temps comme elles l'avaient démarré et comme elles avaient joué l'essentiel du match aller : en dominant. Trop de ballons perdus facilement, en début de partie, pour des héraultaises privées de Sydney Wallace et de Briana Day, cette dernière de toute façon pas qualifiée pour la Coupe d'Europe, alors qu'elle est arrivée récemment pour remplacer Ana Maria Filip, éloignée du parquet jusqu'en fin de saison.

Les deux premiers paniers à trois points inscrits par Elodie Naigre et Romane Berniès ont permis de se lancer, et de ne pas voir l'adversaire s'envoler d'entrée, mais n'ont pas suffi pour recoller, face aux partenaires d'une Gabby Williams qui donnait le ton (8 points et 3 rebonds après 10 minutes) d'une soirée qu'elle allait maitriser.

Les filles de Valéry Demory sont ensuite rentrées dans leur match, à l'image d'une Olivia Epoupa entreprenante et incisive et d'une Ana Dabovic efficace, avec six points de plus inscrits pour un total de neuf, à la mi-temps, alors que le deuxième acte a été marqué par un score de parité (19-19). Bagarreuses, les hôtes et notamment les jeunes ont montré qu'elles avaient du répondant, à un stade de la compétition qu'elles n'étaient pas programmées à jouer.

De quoi réchauffer le public de Lattes, comme a su le faire la très jeune Elena Zemoura, tout juste 18 ans, qui a sans doute gagné sa place pour le prochain match, et qui s'est notamment illustrée d'une superbe interception près de la médiane puis une chevauchée conclue par son premier panier.

Le BLMA est tombé sur une grande Gabby Williams

Cependant, pas de quoi freiner les hongroises et Gabby Williams, décidément aussi intenable qu'impitoyable. L'américaine de naissance, internationale française, ancienne de la maison, était malheureusement dans un grand soir : 28 points et 11 rebonds. Il en aurait fallu d'avantage, mais le BLMA peut se targuer d'avoir fait trembler son adversaire dans le dernier quart temps qu'il a d'ailleurs remporté, avec une Haley Peters créditée de quinze points au coup de sifflet final, dont neuf dans les dix dernières minutes.

Non sans se débattre mais logiquement, le BLMA s'est incliné (12-19, 31-38, 43-56, 65-72), comme à l'aller, et ne se rendra pas en Hongrie, mercredi prochain, pour un match d'appui. Les joueuses héraultaises, en partie désarmées, peuvent être fières et doivent désormais se concentrer sur la suite. Elles pourront s'appuyer sur ce match pour tenter de décrocher une place dans les huit premiers, en championnat.