Europa Conference League : l’OGC Nice connait ses adversaires

Les Aiglons sont fixés ! Direction la Serbie, l'Allemagne et la Slovaquie pour le Gym en phase de groupes de l'Europa Conference League. L'OGC Nice va devoir affronter le Partizan Belgrade, le FC Cologne et le FC Slovaquo. Première journée prévue le 8 septembre.

Après l’émotion, l’évasion ! Qualifié sur le fil jeudi soir pour la phase de groupes de l’Europa Conference League, le Gym connait ses adversaires. Le tirage au sort effectué ce vendredi après-midi offre de beaux voyages aux Aiglons.

Un groupe équilibré

Le Gym se retrouve dans le groupe D avec le Partizan Belgrade (Serbie), le FC Cologne (Allemagne) et le FC Slovacko (Slovaquie). De belles ambiances en perspective et un groupe à la portée des Aiglons, placés dans le chapeau 3, qui auraient pu être plus mal servis.

Le tirage au sort