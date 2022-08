Europa Conference League : l'OGC Nice puni par le Maccabi Tel Aviv

Porté par l'ambiance bouillante de ce Bloomfield stadium bruyant et coloré tout au long de la partie, le Maccabi Tel Aviv prend une option dans ce barrage qualificatif pour la phase de groupes de l'Europa Conference League. Les Israéliens ont su faire le dos rond en première période et planter les Aiglons sur leur première véritable occasion. Profitant d'une hésitation de la défense mal alignée, puis de Schmeichel mal sorti, l'attaquant croate Stipe Perica marque le seul but de ce match terriblement frustrant pour le Gym. Le spectre de 2013 et d'une élimination précoce va planer au-dessus des Rouge et Noir jusqu'au match retour jeudi prochain à l'Allianz Riviera.

Des occasions à la pelle en première période

La première occasion est pour les Aiglons dès la 4e quand Rares Ilie, à la sortie d'un crochet exter' du droit s'ouvre le chemin du but mais bute sur un défenseur. Une minute plus tard Delort est à la réception d'un centre et alerte le gardien Peretz mais le drapeau se lève pour signaler une position de hors jeu. Ramsey organise, Ilie crée, Atal déborde et centre, le système et les choix de Favre fonctionnent et les Aiglons dominent cette première mi-temps, sans trouver l'ouverture malheureusement. Malgré une énorme occasion au coeur de ce premier acte.

Peretz sort le grand jeu en 1ere période

Lancé en profondeur Delort trouve le poteau gauche de Peretz sur une frappe forte à ras-de-terre qui revient sur Ilie. Seul face au but vide, le jeune Roumain ne trouve pas le cadre (23e). Rageant ! Cinq minutes plus tard, Peretz sort le grand jeu sur une frappe puissante de Ramsey. La fin de première période est plus pénible pour le Gym. Le Maccabi sort enfin de coquille et fait passer quelques frissons dans la défense niçoise. Mais Jovanovic n'arrive pas à reprendre un ballon de la tête et un centre fuyant vient mourir juste à côté du poteau gauche de Schmeichel (41e). Après une ultime tentative de Delort repoussée du pied par le portier israélien les deux équipes rentrent au vestiaire (0-0).

Le Gym recule en seconde période... et se fait punir

La seconde période reprend sur un rythme plus lent pour les Aiglons. Plus bas sur le terrain, le Gym laisse davantage venir l'adversaire. Qui se met à y croire. Entreprenant à défaut d'être dangereux. A l'heure de jeu, Brahimi et Gouiri remplacent Ilie et Stengs pour amener de la fraicheur sur les côtés. Les deux se mettent vite en évidence pour combiner côté gauche mais Ramsey ne cadre pas (67e). Le coup-franc obtenu à 30 mètres par Gouiri permet ensuite à Delort de frapper fort sur le gardien Peretz. En face, le Maccabi n'a besoin que d'une seule occasion pour ouvrir le score et Perica perfore la défense niçoise et les filets de Schmeichel (74e). Un lob qui laisse les Aiglons sur les fesses. La réaction derrière est trop timide et le Gym se complique sacrément la tâche avant le match retour jeudi prochain à l'Allianz Riviera.