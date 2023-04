Europa Conférence League : vivez le match FC Bâle - OGC Nice sur France Bleu Azur

Alors qu'ils avaient cette semaine une occasion en or de prendre toute la lumière du football français en tant que dernier club tricolore engagé en Europe, le Gym a encore été rattrapé par l'actualité extrasportive. Mais pas question de se laisser emporter par cette polémique nauséabonde prévient Didier Digard. "Je n'ai aucune crainte sur l'état d'esprit, on est une armée, tous unis. Personne ne nous fera penser à autre chose," a assuré le coach mercredi soir en conférence de presse, au terme d'une journée très mouvementée. Notamment sur le terrain, où le Gym a encore perdu trois joueurs.

Sept joueurs absents à l'OGC Nice

Mattia Viti, Alexis Beka Beka et surtout Nicolas Pépé se sont blessés lors de la dernière séance d'entraînement avant de décoller pour la Suisse. Ils rejoignent à l'infirmerie Jordan Lotomba, Youcef Atal et Sofiane Diop. Alors que Ross Barkley n'est pas qualifié pour jouer l'Europe. Sept joueurs absents, et pas des moindres, pour ce qui ressemble au dernier grand défi du Gym cette saison.

Largué en championnat, Nice peut faire rêver le peuple rouge et noir avec cette C4 et "sauver" l'indice UEFA de la France. "C'est avant tout une aventure Niçoise," répète Digard, fier de voir près de 2000 supporters du Gym faire la route jusqu'au bord du Rhin pour remplir le parcage visiteur de ce Parc St-Jacques moderne et impressionnant quand on le découvre mais dont la qualité de la pelouse laisse à désirer.

"Le statut de favori ? On l'assume"

Sur cette pelouse, les Aiglons vont affronter une équipe qui lui ressemble. En tout cas dans la lecture de sa saison. A la traîne en championnat, le club a changé d'entraîneur et doit sauver les apparences avec cette Coupe d'Europe. Avec les anciens Aiglons Andy Pelmard et Dan Ndoye, mais aussi plusieurs jeunes joueurs passés par la Ligue 1 comme Andy Diouf (Rennes), Hugo Vogel (Lyon) ou le moins jeune Jean-Kevin Augustin (PSG / Nantes). Une jeunesse assumée à Bâle qui explique son irrégularité et aussi pourquoi le clan suisse veut laisser le costume de favori au Gym. Pas un problème pour son coach. "Cela ne nous dérange pas. On le prend et on l'assumera." Aux Aiglons de nous faire danser à Bâle.