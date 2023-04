Europa Conférence League : vivez le match OGC Nice - FC Bâle sur France Bleu Azur

Dans un contexte alourdit par l'affaire Galtier et l'interdiction de déplacement des supporters suisses par des pouvoirs publics frileux, le Gym doit se concentrer sur le terrain pour accéder au dernier carré de l'Europa Conférence League. L'enjeu est grand pour les Aiglons, qui n'ont jamais atteint ce stade dans une compétition européenne et qui jouent leur saison sur ce match.

Les Aiglons obligés de s'imposer pour passer

En cas d'élimination, la fin de saison paraîtrait bien longue et le bilan déjà bien terne. Mais impossible d'imaginer une élimination précoce pour ces Aiglons supérieurs techniquement à ces Suisses au match aller. Le score nul (2-2) oblige le Gym à s'imposer au retour pour éviter une prolongation ou une séance de tirs au but qui avait sourit aux Suisses en 8e de finale. Gagner, c'est justement ce que n'arrivent plus à faire les Aiglons en championnat depuis six matchs.

Pour sortir du quart et poursuivre la route en C4, le Gym peut enfin compter sur un stade plein. L'Allianz Riviera est à guichets fermés ce jeudi soir. Plus de 30.000 billets vendus, même si le parcage visiteur restera fermé après la décision du conseil d'Etat de confirmer l'interdiction de déplacement des supporters suisses ,obligés de faire demi-tour à la frontière italienne.

Pépé de retour dans le groupe

Sur le terrain, Didier Digard peut compter sur le retour dans le groupe de Nicolas Pépé. L'Ivoirien est le seul blessé à revenir dans l'effectif alors que Lotomba, Diop, Atal, Viti et Beka Beka restent à l'infirmerie. Barkley n'est toujours pas qualifié. Contrairement au Gym on espère pour le dernier carré de cette Europa Conférence League.