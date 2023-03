Europa Conférence League : vivez le match Sheriff Tiraspol - OGC Nice sur France Bleu Azur

Si l'ambiance ne devrait pas être trop intimidante ce jeudi soir dans ce petit stade Zimbru où à peine 5.000 spectateurs sont attendus (sur une capacité de 10.000), la pelouse en revanche offrira la part de folklore que revêt ce déplacement en Moldavie. Bosselée, très sèche, elle n'est pas digne d'un stade qui accueille un 8e de finale de Coupe d'Europe. Mais les Aiglons ont pu l'apprivoiser mercredi soir et ont réussi à mettre beaucoup d'intensité dans cette dernière séance d'entraînement menée tambour battant par Didier Digard et son staff.

Un coefficient UEFA à défendre

Invaincu en Ligue 1 depuis sa prise de fonction le 9 janvier, le jeune coach niçois (36 ans) découvre l'Europe ce jeudi soir et ça n'a pas eu l'air de l'impressionner. Au contraire. "C'est assez excitant," répond-il, tout en laissant sa situation personnelle de côté. "C'est un match très important pour l'équipe, pour le club, et pour toute la France. Si on veut le maximum de places européennes à l'avenir, il faut être performant." Ces mots résonnent encore plus ce jeudi matin, après l'élimination du PSG en Ligue des Champions. Le Gym est le dernier représentant français et le dernier espoir de rester devant les Pays-Bas et le Portugal au coefficient UEFA pour espérer voir le troisième de Ligue 1 directement qualifié pour la Ligue des Champions au moment de la nouvelle formule en 2024.

La Ligue des Champions, c'est justement un terrain de jeu que connaît le Sheriff. Club le plus titré de Moldavie (19 titres de champion), le club de Transnitrie joue l'Europe chaque saison depuis 8 ans et a notamment fait tomber le Real Madrid la saison dernière. Cette saison, le Sheriff n'a pas réussi à faire la loi dans sa poule d'Europa Ligue, terminant à la 3e place derrière Manchester United et la Real Sociedad. Reversé en 16e de finale de C4, il a réussi à éliminer le Partizan Belgrade (0-1 / 3-1) pour confirmer ses qualités, notamment offensives.

Schmeichel enchaîne

Pour tenter de faire un premier pas vers la qualification dès ce jeudi, Didier Digard ne pourra pas compter sur le Gallois Aaron Ramsey ni sur l'Ivoirien Nicolas Pépé. En revanche Melvin Bard est bien de retour dans ce groupe élargi, qui laisse plusieurs options au staff niçois. La seule certitude est dans le but. Marcin Bulka a été informé mercredi par Nicolas Dehon qu'il démarrerait sur le banc. Les performances de Kasper Schmeichel et le retour de blessure du Polonais après quatre mois d'absence ont joué en faveur d'une continuité dans le but.