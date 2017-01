Europa League : "J'habitais dans la rue d'Old Trafford !" (Bryan Dabo)

Il reste moins d’un mois avant le premier match des Verts en Ligue Europa face à Manchester United. Un match qui trotte dans toutes les têtes. France Bleu en a parlé avec le milieu de terrain Bryan Dabo.

Comme tous les autres joueurs de l’effectif, Bryan Dabo a envie d’en être. Il a envie de participer à la fête et de tenter de réaliser un exploit face aux Red Devils. Mais les places seront chères. "Si on n'est pas bons contre Angers, contre Lille ou en Coupe de France, on ne jouera pas Manchester. Quand on est footballeur de haut niveau il faut prendre les échéances les unes après les autres. On ne se met aucune pression et on en parle très rarement". Alors les médias et les supporters le font pour eux. Mais Bryan Dabo a une petite particularité : Manchester il connait bien ! Old Trafford aussi ! Quoique. "Quand j'étais prêté à Blackburn pendant 6 mois, j'habitais dans la rue d'Old Trafford" révèle le milieu stéphanois, "mais je n'y suis jamais allé en 6 mois ! Par contre je voyais tout le stade. C'était magnifique !" Ce sera aussi l’occasion de rencontrer un club qui marqué de nombreuses générations. "Mais moi je suis fan d'Arsenal ! Donc Manchester ne m'a pas forcément marqué en bien !" A défaut d’être marqué par les Red Devils, Bryan Dabo et ses coéquipiers essaieront de marquer des buts contre United et ça ne sera pas une mince affaire.