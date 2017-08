Europa League : attention au piège slovène pour l'OM

L'Olympique de Marseille rêve de revivre des soirées européennes cet automne après une saison blanche. Mais pour ça, il faut passer les barrages de l'Europa League et le tirage au sort a offert aux olympiens un adversaire méconnu mais coriace, le NK Domzale. Match aller ce jeudi soir à Ljubljana.

Après avoir éliminé les Belges d'Ostende au tour préliminaire (4-2 ; 0-0), l'Olympique de Marseille doit maintenant éviter de trébucher sur la dernière marche. L'OM joue ce jeudi soir le match aller des barrages de l'Europa League en Slovénie contre le petit club de Domzale, 3e de son championnat la saison passée et vainqueur de la Coupe de Slovénie. Domzale a déjà passé trois tours préliminaires cet été, éliminant successivement les Estoniens de Flora (2-0 ; 3-2), les Islandais du Valur Reykjavik (2-1 ; 3-2) et les Allemands de Fribourg (0-1 ; 2-0), 7e de la dernière Bundesliga. Ce n'est donc pas un adversaire facile que vont rencontrer les Olympiens.

"Honnêtement on ne connait pas grand chose de cette équipe" Valère Germain Copier

"Ils ont éliminé Fribourg, c'est donc qu'ils ont des arguments à faire valoir," prévient l'attaquant Valère Germain, qui sera encore titulaire à la pointe de l'attaque marseillaise ce jeudi soir, en attendant peut-être un renfort dans ce secteur d'ici la fin du mercato le 31 août. Ce ne sera pas le Colombien Carlos Bacca, un temps pressenti du côté de l'OM, et qui s'est finalement engagé en début de semaine en faveur de Villareal en Espagne.

"On va là-bas pour gagner" Morgan Sanson Copier

Ce match aller se déroule à Ljubljana, dans le stade où évolue l'équipe nationale, étant donné que le petit stade de 2.800 places de Domzale n'est pas homologué pour les rencontres européennes. "On sait que ça va être compliqué," confirme le milieu Morgan Sanson qui ajoute quand même "on va là-bas pour gagner". Plus pondéré; le gardien Steve Mandanda veut avant tout préserver les chances de qualification avant le match retour jeudi prochain à Marseille :"Il faut bien gérer ce match aller". Coup d'envoi à 20h45, un match à vivre en direct en intégralité sur France Bleu Provence.