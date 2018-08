On a commencé par un début de match étrange, au Matmut Atlantique, sans bruit, puisque les Ultramarines, dans le Virage Sud, avaient décidé de ne pas chanter pendant le premier quart d'heure, mis à part pour crier "Libérez le Virage Sud". Résultat, une ambiance de match amical, et pas vraiment d'Europa League.

Mais, au milieu de tout ça, on voyait un peu de football, et les Girondins se créaient quatre occasions énormes dans ces 15 premières minutes. Avec un but refusé à Pablo, apparemment pour hors-jeu (2e), suite à un corner de Valentin Vada. Huit minutes plus tard, on retrouvait la connexion argentino-brésilienne, mais la tête de Pablo échouait sur le poteau. Entre les deux, Younousse Sankharé, dans les six mètres, avait envoyé sa tête sur le gardien après un festival et un superbe centre de Zaydou Youssouf (3e). Puis, sur un nouveau centre du jeune Bordelais, Nicolas De Préville ne cadrait pas sa tête (12e).

C'était tres calme, on entendait meme Gus donner ses consignes. Puis les @ub87officiel ont commencé a chanter, mes murs ont tremblé j'ai du baisser le son 😱 #Girondins#FCGBFKM — Jeremy LGP (@Trepa64) August 16, 2018

Avec Igor Lewczuk et Pablo en défense, Otavio, Lukas Lerager et Sankharé au milieu, Gustavo Poyet avait choisi une équipe capable de répondre dans l'engagement physique. Et il le fallait, car les Ukrainiens en avaient à revendre, à l'image d'un tacle très appuyé de Boryachuk sur Maxime Poundjé, sanctionné d'un carton jaune par M.Dallas, impitoyable.

Zaydou Youssouf tente beaucoup et avec une aisance technique certaine.

Plaisant#FCGBFKM — Pithek (@Pithekisto) August 16, 2018

Les Girondins assis sur leur avantage de deux buts, laissaient ensuite le ballon aux Ukrainiens, et étaient surtout dangereux sur des attaques rapides. Mais Youssouf, après un long raid, voyait sa frappe repoussée par Galchuk (23e), puis De Préville son tir contré dans la surface (30e). En face, les Ukrainiens, beaucoup trop faibles techniquement pour déstabiliser le bloc bordelais, s'en remettaient aux coups de pied arrêtés, comme sur une demi-volée de Myshnov (comme au match aller) captée tranquillement par Benoît Costil (35e). Kamano répondait timidement d'une frappe enroulée qui réchauffait les gants de Galchuk dans le temps additionnel. Et c'était tout, pour une première période sans beaucoup de rythme.

Malgré un double changement ukrainien à la pause, la seconde période repartait sur les mêmes bases. Et à force de s'endormir, les Bordelais pouvaient remercier Costil, auteur d'une claquette magnifique, sur une tête de Tyshchenko. Le réveil allait être brutal pour les Ukrainiens...

Deux buts en deux minutes

Parce qu'en deux minutes, les Girondins allaient marquer deux fois, sur deux actions venues du côté gauche, et deux passes décisives de François Kamano. Touché par Youssouf dans la surface, le Guinéen décalait d'abord Maxime Pouundjé qui expédiait une véritable mine des 20 mètres qui entrait avec l'aide de la transversale (54e). Et s'offrait un beau cadeau d'anniversaire, marquant seulement son 2e but en professionnel.

54': QUELLE MINE DE @Poundje_Maxime ! IL A FRACASSE LE BUT ET MARQUE POUR SON ANNIVERSAIRE ! #FCGBFKM 1-0 pic.twitter.com/7YG7Yh5IkO — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 16, 2018

Une minute plus tard, on retrouvait François Kamano sur son côté gauche, qui rendait fou la défense ukrainienne, centrait pour la tête de Younousse Sankharé qui arrivait lancé dans les 6 mètres (55e).

Après avoir accéléré, les Girondins se remettaient en mode gestion. Sauf qu'ils allaient encaisser un but évitable, après une faute, non moins évitable, d'Otavio, sur un adversaire dos au but. Résultat, à 20 mètres, Ruslan Fomin expédiait son coup franc dans la lucarne (67e).

Bordeaux repartait dans une stratégie d'attaques rapides, mais ne trouvait pas la faille. Pas sûr que Nicolas De Préville ait marqué des points en pointe de l'attaque, alors que Laborde a signé à Montepllier, et que Briand n'était pas qualifié. Bien servi par Sankharé dans la surface, l'ex-Lillois voyait sa frappe repoussée par le gardien. Le ballon revenait sur Vada qui frappait au-dessus (70e). Le numéro 12 Bordelais décidément peu en confiance, et sifflé par le Virage Sud, après un face à face perdu face à Galchuk, pour avoir trop poussé son ballon.

J'ai de la peine pr NDP. On sent qu'il a plus la confiance. Il est perdu il rate tt. Vivement que la roue tourne #FCGBFKM — NiCo Las 🌟🌟 (@melo710) August 16, 2018

Cela restera comme la seule fausse note de la soirée, tant Bordeaux aura maîtrisé son sujet face à de faibles Ukrainiens. Le niveau s’élèvera en barrages, face aux Belges de La Gantoise, vainqueurs des Polonais de Jagiellonia (1-0, 3-1).

La fiche du match

Bordeaux 2-1 Marioupol

A Bordeaux (Matmut Atlantique)

11 375 spectateurs

Arbitre : M. Dallas (Ecosse)

Buts : Poundjé (54e), Sankharé (55e) pour Bordeaux, Fomin (67e) pour Marioupol

Avertissements : Lewczuk (90e) pour Bordeaux, Boryachuk (22e), Pikhalonok (86e) pour Marioupol

Bordeaux : Costil (cap) - Lewczuk, Koundé, Pablo, Poundjé - Otavio (Plasil, 88e), Lerager (Tchouameni, 62e), Sankharé - Kamano (Vada, 62e), Youssouf, De Préville

Marioupol : Galchuk - Kyryukhantsev (Polehenko, 46e), Dawa (Yarovskyy, 46e), Biliy, Demiri - Churko, Myshnov, Pikhalonok, Tyshchenko (cap) (Vakula, 62e) - Fomin, Boryachuk