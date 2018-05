Marseille, France

L'Olympique de Marseille s'était imposé (2-0) lors de la demi-finale aller de l'UEFA Europa League en battant Salzbourg dans un stade Orange Vélodrome en ébullition. Ce jeudi soir, le match retour se jouait sur les terres autrichiennes, au Red Bull Arena. À la clé, pour le club vainqueur, un ticket pour la finale le 16 mai à Lyon au Groupama Stadium.

Et le Red Bull Salzbourg l'a cette fois-ci emporté face aux hommes de Rudi Garcia en marquant 2 buts à 1. Mais à la différence de buts, l’OM sera en finale de l’Europa Ligue et affrontera l'Atlético Madrid.

Un match tendu en deuxième période

Aucun but marqué en première période, mais le jeu s'est vite accéléré et tendu lors de la reprise. Salzbourg a ouvert le score à la 53e minute avec un but de l'Autrichien Amadou Haidara. Puis Bouna Sarr a marqué contre son camp à la 65e minute et a offert un deuxième but aux Autrichiens. Puis fin du temps réglementaire et prolongations. Et but de Rolando à la 116e minute !

La joie est immense pour les Marseillais qui ont pu voir le match dans la fan zone installée dans le stade Vélodrome. Pour mémoire, la dernière finale européenne de l’OM date de 2004, c’était il y a 14 ans, face au club espagnol de Valence.

Dans l'autre demi-finale, l'Atlético Madrid s'est qualifié pour la finale en battant Arsenal (1-0) à domicile.