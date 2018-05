Marseille, France

L'OM a été dominé par l'Atlético Madrid. L’OM s’était qualifié pour la finale de la Ligue Europa qui s'est disputée au Groupama Stadium de Lyon ce mercredi 16 mai. Les Marseillais avaient joué le match retour de la demi-finale face à Salzbourg (2-1) sur la pelouse autrichienne. Rolando avait offert à l'Olympique de Marseille sa place en finale lors de la prolongation. Dans l'autre demi-finale, l'Atlético Madrid s'était qualifié en battant Arsenal (1-0) à domicile.

Le club marseillais jouait sa cinquième finale de Coupe d'Europe, un record français. Pour le club espagnol, c'était également une cinquième finale de Coupe d'Europe. Le coup d'envoi de cette finale historique a été donné à 20h48 ce mercredi soir à Lyon !

L'OM dominé par l'Atlético Madrid

Et les hommes de Rudi Garcia n'ont pas réalisé à nouveau l'exploit de la demi-finale. L'Atlético Madrid s'est imposé (3-0) au Groupama Stadium et remporte sa troisième Coupe d'Europe. Les deux premières fois, c'était en 2010 et 2012. Avec cette victoire, l'équipe est automatiquement qualifiée pour la Ligue des Champions.

Trois buts pour l'Atlético, sortie de Dimitri Payet blessé

À 20h48, coup d'envoi de cette finale avec l'engagement de Valère Germain. Dans cette première période, les Marseillais ont été très présents et gardent majoritairement la maîtrise du ballon. Mais à la 21e minute, Griezmann ouvre le score pour l'Atlético. Et après 31 minutes de jeu, Dimitri Payet sort du terrain sur blessure. À la mi-temps, l'Atlético Madrid mène (1-0) face à l'OM.

Dès la reprise, en début de seconde période, Antoine Griezmann marque un deuxième but à la 49e minute de jeu et l'Atlético Madrid mène (2-0) face à l'OM. Une deuxième période très difficile pour les Marseillais et leurs supporters. L'Atlético Madrid marque un troisième but ! Score final de (3-0) pour l'Atlético Madrid face à l'OM.

Immense déception pour tous les Français et en particulier les supporters marseillais qui ont pu voir la finale dans la fan zone installée dans le stade Vélodrome à Marseille. Pour l'OM, la précédente finale de la League Europa, c'était il y a 14 ans, en 2004, et l'équipe emmenée par Didier Drogba avait chuté face à Valence (2-0) en Coupe de l'UEFA.