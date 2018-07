Bordeaux, France

Oublié le voyage piège en Hongrie à Videoton la saison passée. Les Girondins de Bordeaux sont allés l'emporter 1/0 en Lettonie face au FC Ventspils pour le match aller du deuxième tour préliminaire d'Europa League. Le strict minimum, en attendant la confirmation avec le match retour, jeudi prochain, le 2 août, au stade Matmut Atlantique à Bordeaux. But de Zaydou Youssouf, 19 ans, dès la troisième minute de jeu.

Manque de rythme et d'automatismes

Si la cinquantaine de supporteurs girondins présents dans les tribunes du Ventspils Stadion ont fait preuve de constance, encourageant leur équipe de la première à la dernière minute, on ne peut pas en dire autant des joueurs bordelais. Ils ont eu le mérite de marquer très vite dès la troisième minute sur un superbe coup franc du jeune Zaydou Youssouf. Le premier but européen pour ce garçon de 19 ans qui a joué seulement six matchs la saison dernière en Ligue 1. Gustavo Poyet lui a confié le poste d'attaquant en lieu et place du Brésilien Malcom parti à Barcelone. Les autres Laborde et De Préville étaient sur le banc des remplaçants. Les Bordelais ont ensuite tenu le ballon, faisant courir les Lettons bien faibles techniquement. Ils se sont créés tout de même une belle occasion à la 32e minute, un tir frôlant le poteau de Benoît Costil. La seconde période fut encore plus ennuyeuse. Les Bordelais qui manquaient de rythme et d'automatismes après quatre semaines seulement de préparation ont reculé au fil des minutes et n'ont pas su profiter des rares opportunités à l'image du tir de Poundjé repoussé par le gardien de Ventspils, à sept minutes de la fin, et une autre de De Préville, laissant les Lettons croire à l'égalisation.