Le tirage au sort des demi-finales de l’UEFA Europa League s’est déroulé ce vendredi et l’OM connaît maintenant son adversaire : ce sera le FC Salzbourg. Les rencontres auront lieu les jeudi 26 avril et jeudi 3 mai prochains.

Après une soirée folle au Vélodrome au cours de laquelle Thauvin, de retour de blessure, et Payet ont tous les deux marqué, l’OM a battu Leipzig 5 à 2 et s’est qualifié pour les demi-finales de l'Europa League. Le tirage au sort s’est déroulé ce vendredi midi à Nyon, au siège de l’UEFA. L'ancien international français Éric Abidal, désigné ambassadeur de la finale de la compétition cette année, a été chargé de ce tirage au sort qui a permis aux Olympiens de connaître leurs futurs adversaires. L’OM affrontera le FC Salzbourg, meilleur tirage possible pour l'équipe marseillaise, et Arsenal sera opposé à l’Atlético Madrid.

Les rencontres entre Marseille et Salzbourg, tout comme la seconde demi-finale, auront lieu le jeudi 26 avril à 21h pour l’aller et le jeudi 3 mai, également à 21h, pour le match retour. L'OM jouera à domicile l'aller et se déplacera en Autriche au retour. La finale, elle, est prévue le mercredi 16 mai au Groupa Stadium de Lyon.

Les matchs des demi-finales

L’OM face au FC Salzbourg

Arsenal opposé à l’Atlético Madrid

Les résultats des quarts de finale