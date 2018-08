L'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Gustavo Poyet, et le milieu Lukas Lerager, ce mercredi, en conférence de presse

Vacances scolaires ou pas, c'est le rythme imposé quand on veut une place en barrage de l'Europa League. Ce jeudi, quatre jours après leur défaite en Ligue 1 contre Strasbourg, les Girondins de Bordeaux retrouvent Marioupol pour le 3e tour de qualification retour de la "petite" coupe d'Europe. "On ne va pas jouer pour attendre ou pour faire un match nul, on va jouer pour gagner le match", promet l'entraîneur Gustavo Poyet.

Toulouse dans un coin de la tête

La semaine dernière, lors du match aller en Ukraine, Bordeaux s'est imposé 3-1. Gustavo Poyet poursuit, en conférence de presse : "Dans ce match, il y a eu déjà beaucoup d'occasions, des deux côtés. Ça va être pareil." L'objectif, c'est le milieu Lukas Lerager qui en parle le mieux : "Il faut finir le job".

Gustavo Poyet, comme son milieu de terrain, assure ne pas trop penser au match contre Toulouse, ce dimanche, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Mais tout de même : avec deux matchs à jouer en une semaine, il y a forcément des calculs à faire. "On va essayer de faire de petits changements pour être bien physiquement, explique l'entraîneur. Il faut faire attention, oui. Il y a des joueurs sur lesquels je peux compter et qui seront au même niveau le jeudi et le dimanche, il y en a d'autres je ne sais pas."

Le club a par ailleurs confirmé, ce mercredi, le départ du défenseur Paul Baysse, qui part en prêt au Stade Malherbe de Caen. "On a parlé d'une manière vraiment honnête, tous les deux, confie Gustavo Poyet. C'est lui qui a pris la décision, alors bonne chance !"