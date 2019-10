Europa League : nouveau match frustrant pour Rennes qui tombe à Rome face à la Lazio (2-1)

Rome, Italie

Par cinq fois le Stade Rennais aura concédé, a minima, une égalisation après avoir ouvert le score cette saison : face à Paris lors du Trophée des Champions, Nice, le Celtic, Marseille et donc la Lazio ce jeudi soir. Un mal récurrent, une incapacité à tenir un score, à enfoncer le clou, qui n'arrange pas les affaires de Julien Stéphan et ses hommes en ce début de saison. Ajoutons à ça un arbitrage souvent en défaveur des Rouge et Noir (deux potentiels penaltys non sifflés ce jeudi soir) et la coupe est pleine.

Et pourtant l'impression visuelle est formelle : Rennes domine, maîtrise, est peu mis en difficulté mais ne parvient plus à l'emporter depuis le 25 août dernier (2-0 contre Strasbourg, L1). Ce soir face à la Lazio, les rennais auront laissé une nouvelle fois surgir leurs démons sans parvenir à les affronter. Après deux journées, le Stade Rennais est dernier du groupe E d'Europa League.

Le film du match

Dans une première mi-temps au rythme peu emballant, ce sont les rouge et noir qui s'infiltrent les premiers dans la surface. Sur un crochet de Tait, Acerbi semble accroche la jambe du rennais, sans émouvoir l'arbitre (3'). Nouvelle situation chaude à la 22e minute, Niang centre sur la gauche de la surface, et Acerbi, de nouveau, repousse le ballon du bras, une action litigieuse à nouveau jugée réglementaire par l'arbitre ukrainien de la rencontre. A l'exception d'une frappe de Martin captée en deux temps par Strakosha, puis un coup-franc de Cataldi arrêté par Mendy, la première mi-temps aura été très pauvre en occasions franches.

En deuxième période, Rennes met le pied sur le ballon et parvient même à ouvrir le score grâce à un coup de tête de Morel, bien servi au deuxième poteau sur un coup-franc de Grenier (55'). Peu avant le but, le coach italien a fait entrer ses deux milieux de terrain vedettes : Milinkovic-Savic et Luis Alberto, préservés au coup d'envoi. A la 63e minute, le premier est bien servi dans la surface par le second et sa frappe du gauche trompe Mendy. Une dizaine de minutes plus tard, ce même Milinkovic-Savic dépose un ballon sur la tête d'Immobile, qui place un coup de tête imparable après avoir faussé compagnie à Gnagnon et Da Silva. Après ça, le Stade Rennais aura gâché une belle opportunité en fin de match sur un coup-franc mal tiré par Grenier et s'incline donc 2 à 1.

Inquiétude Mendy

Le gardien du Stade Rennais s'est tordu le genou en fin de match sur un mauvais appui. Il a pu poursuivre la rencontre mais a quitté le Stadio Olimpico avec des béquilles. le Stade Rennais se veut rassurant sur l'état de santé de son gardien.

La situation se complique

Si le président du Stade Rennais Olivier Létang se refuse à parler de "crise", les rennais enchaînent les mauvaises affaires sur le plan comptable. Dans l'autre rencontre du groupe, le Celtic Glasgow s'est imposé à domicile face à Cluj (2-0).

Le classement du groupe E - UEFA Europa League - Capture d'écran

Rennes est dernier de la poule, mais à seulement trois points du leader, le Celtic. Rennes devra prendre le maximum de points face à Cluj lors de la double confrontation qui s'annonce pour espérer sortir une nouvelle fois des poules de cette Europa League. Pour cela, les hommes de Julien Stéphan devront prouver qu'ils connaissent toujours la recette de la victoire.