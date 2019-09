Europa League | Julian Stéphan : "C'est une nouvelle histoire que l'on doit écrire"

Rennes, France

A la veille de leur premier match européen de la saison face au Celtic Glasgow, Julien Stéphan - qui fête son anniversaire - et Jérémy Morel se sont présentés devant la presse pour faire le point sur cette rencontre et la saison européenne qui s'annonce.

L'adversaire

Face à une équipe qui joue la coupe d'Europe tous les ans depuis de nombreuses saisons, Julian Stéphan s'attend à un match compliqué : "Ils ont l'habitude de jouer la Champion's League et l'équipe est calibrée pour ça. C'est un adversaire redoutable. Une équipe très bonne sur le plan physique, athlétique mais technique également, une équipe très équilibrée."

Capitaliser sur l'épopée de l'an dernier

Parmi les onze titulaires réguliers de l'an dernier en Europa League, seulement cinq joueurs font toujours partie de l'effectif cette saison (Traoré, Da Silva, Grenier, Bourigeaud et Niang). Le coach rennais souhaite-t-il malgré tout s'appuyer sur l'expérience acquise l'an dernier ? Pas vraiment : "C'est une nouvelle équipe, une nouvelle saison. C'est une nouvelle histoire qu'on doit écrire. Il ne faut pas faire de comparaison avec la saison dernière. On reconstruit quelque chose, on veut réécrire notre propre histoire avec ce groupe là, un groupe qui vit bien. Je vous assure que ce groupe là j'ai pas besoin de le motiver particulièrement pour ce match, il y a une réelle volonté d'en découdre sur le terrain. Le groupe a envie de générer autant d'émotions que l'année dernière."

La difficulté de ce groupe d'Europa League

Opposés à des adversaires de qualité, les rennais savent à quoi s'attendre tout au long de cette phase de groupes. Pour Julien Stéphan un favori se dégage néanmoins : "Il y a un favori qui est la Lazio Rome, mais le Celtic a beaucoup d'expérience et Cluj a aussi l'habitude des joutes européennes, il faut pas oublier qu'ils ont éliminé le Celtic en tour préliminaire de la Ligue des Champions cette saison." Même son de cloche du côté de Jérémy Morel, le joueur le plus capé dans les compétitions européennes côté rennais : "C'est un groupe très relevé, ça va être compliqué d'en sortir. maintenant je pense qu'on est armés pour faire quelque chose, ça va être à nous de faire le nécessaire."

Dans quel système Rennes évoluera-t-il ce jeudi soir ?

La question a été posée au coach rennais, qui est resté énigmatique. Habitués à évoluer avec une défense à trois cette saison, les rennais pourraient repasser en 4-3-3 ce jeudi. Julien Stéphan n'a cependant donné aucun indice sur sa composition.

M'baye Niang disponible ?

L'attaquant sénégalais devait passer un ultime test physique cet après-midi, avant que le staff ne prenne une décision quant à sa participation jeudi soir. En cas d'absence, la place à la pointe de l'attaque devrait se jouer entre Jordan Siebatcheu et Adrien Hunou.

L'apport du 12e homme

L'an dernier, Jérémy Morel n'était pas dans l'effectif rouge et noir, mais il sent déjà qu'une histoire est née entre la Coupe d'Europe et les fans rennais : "On peut sentir une certaine ferveur, une grosse émotion qui a été partagée entre les supporters et le club. On a qu'une envie c'est de faire perdurer ces émotions !" De son côté Julien Stéphan n'a aucun doute sur le fait que le Roazhon Park sera une nouvelle fois en feu ce jeudi soir : "Je suis sûr qu'on aura un Roazhon Park très fort demain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les supporters nous ont montré à maintes reprises à quel point ils étaient capables de se mettre à la hauteur de l'évènement. Je pense que ce sera une ambiance extraordinaire. Espérons que ça puisse galvaniser tout le monde!"

Coup d'envoi de la rencontre à 18h55. A suivre en direct et en intégralité dès 18h30 sur France Bleu Armorique !