Europa League : tout savoir sur Lazio Rome - OGC Nice

L'OGC Nice se déplace à Rome pour affronter la Lazio dans un contexte délicat. Le Gym reste sur 5 défaites consécutives toutes compétitions confondues. 1.1500 niçois seront au stade. Tout ce que vous devez savoir sur cette rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Azur. Coup d'envoi 21h05.

Deux semaines après avoir été battu par la Lazio Rome (1-3) à l'Allianz Riviera, l'OGC Nice se rend au Stadio Olimpico dans un contexte plus que difficile. Les Aiglons restent sur 5 défaites consécutives toutes compétitions confondues et les dernières prestations contre Strasbourg et à Paris sont loin d'être rassurantes sur le plan du jeu.

Si une défaite contre les Romains ne devraient pas contrarier les espoirs de qualification en seizième de finale de la compétition, le Gym n'a pas le droit de subir une nouvelle humiliation. Nice devra sortir une prestation aboutie face à une "petite" équipe laziale même sans de nombreux absents.

Seulement une défaite pour la Lazio

Depuis le début de sa saison, la Lazio n'a perdu qu'une seule rencontre en 14 matches de Série A et d'Europa League. Les Romains se sont inclinés à domicile face à l'actuel leader du championnat italien. Le Napoli l'a emporté fin septembre 4 buts à 1. La Lazio occupe actuellement la 4e place du Calcio à égalité de points avec la Juventus Turin, que les joueurs d'Inzaghi ont battu 2-1 avant d'affronter Nice lors de la troisième journée de la coupe d'Europe.

Immobile absent

Pour ce match entre le leader et son dauphin, un joueur de poids sera absent. Ciro Immobile, le meilleur buteur de l'équipe, n'a pas été convoqué pour la rencontre au Stadio Olimpico. L'attaquant de la Nazionale a déjà inscrit 18 buts depuis le début de la saison sous le maillot des Biancocelesti.

Les équipes

OGC Nice :

Gardiens : Benitez, Clémentia, Bezzina. Défenseurs : Jallet, Souquet, Sarr, Burner, Dante, Coly, Le Marchand. Milieux : Koziello, Mendy, Lusamba, Tameze, Makengo, Walter, Lees-Melou. Attaquants : Sneijder, Srarfi, Balotelli, Plea. Entraîneur : Lucien Favre.(en gras les joueurs titulaires à Paris)

L'avant-match

🎙️ L. Favre : « A l'aller, sur 65mn c'était pas mal dans l'ensemble. Il faut qu'on arrive à tenir sur toute la durée du match ».#LazioOGCNpic.twitter.com/CDAxTB3Nhe — OGC Nice (@ogcnice) November 1, 2017

🎙️Mendy: «Tout le monde veut avancer dans le même sens. Quoi de mieux pour reprendre confiance que de faire 1 bon match demain ?»#LazioOGCN — OGC Nice (@ogcnice) November 1, 2017

Après la conférence de presse, les joueurs de l’@ogcnice à l’entraînement au stadio olimpico à la veille de #LazioOGCN. #FBsportpic.twitter.com/HT8mrMTY2D — France Bleu Azur (@francebleuazur) November 1, 2017

Vivez Lazio Rome - OGC Nice sur France Bleu Azur !

Suivez Lazio Rome - OGC Nice, à la radio sur France Bleu Azur. Coup d'envoi 21h05. Début de la soirée foot à la radio dès 20h30, avec Patrice Alberganti (consultant), Vivien Seiller et Jean-Baptiste Marie.