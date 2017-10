Europa League : tout savoir sur OGC Nice - Lazio Rome

L'OGC Nice reçoit la Lazio Rome ce jeudi soir à l'Allianz Riviera. Un choc au sommet entre les deux leaders du groupe K. Plus de 1 700 tifosi romains sont attendus pour ce match d'Europa League. Tout ce que vous devez savoir sur cette rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Azur. RDV 19h.

Le Gym va-t-il conserver la tête du groupe K ? Grâce à une meilleur différence de but, les aiglons devancent leurs adversaires du jour au classement. L'OGC Nice et la Lazio Rome ont tous les deux battus les Belges de Zulte Waregem et les Néérlandais du Vitesse Arnhem. Niçois et Romains sont favoris pour la qualification. Ils s'affrontent ce soir avant de se retrouver dans deux semaines en Italie.

L'adversaire : Lazio Rome

Double champion d'Italie (1974 et 2000), la Lazio Rome retrouve des couleurs. Le club a été finaliste de la dernière coupe d'Italie remportée par la Juventus Turin. La Lazio vient de battre la Vieille Dame au Juventus Stadium 2 buts à 1, alors que les Turinois menaient au score. Dans ses rangs, l'équipe romaine compte Ciro Immobile, le buteur de la Squadra azzura.

Sneijder, le retour

Le milieu néérlandais Wesley Sneijder fait son retour dans le groupe. La recrue star du mercato niçois n'a plus joué avec l'OGC Nice depuis la déroute à Amiens (défaite 3-0). Sur la feuille de match contre Angers, il était resté sur le banc des remplaçants. Wesley Sneijder, qui ne disputera pas la coupe du monde cet été avec les Pays-Bas, est convoqué pour la première fois en Europa League cette saison. En revanche, Jean-Michael Seri et Allan Saint-Maximin ne son pas dans le groupe.

Les équipes

OGC Nice :

Gardiens : Cardinale, Benitez. Défenseurs : Jallet, Souquet, Sarr, Burner, Dante, Marlon, Le Marchand. Milieux : Koziello, Mendy, Lusamba, Walter, Lees-Melou, Sneijder. Attaquants : Balotelli, Plea, Srarfi. Entraîneur : Lucien Fabre. (en gras les titulaires lors de la défaite 2-0 contre Montpellier)

L'avant-match

L. Favre : « On pense évidemment au match de Strasbourg en @Ligue1Conforama. Mais d’abord il y a la Lazio. » #OGCNLazio#FBsportpic.twitter.com/g7wFGnFz3v — France Bleu Azur (@francebleuazur) October 18, 2017

Jallet : "Ce genre de rencontre peut être un déclic. J'espère que ce le sera". #OGCNLaziopic.twitter.com/AbKcgPAsZh — OGC Nice (@ogcnice) October 18, 2017

Vivez OGC Nice - Lazio Rome sur France Bleu Azur !

Suivez OGC Nice - Lazio Rome, à la radio sur France Bleu Azur. Coup d'envoi 19h, avec Patrice Alberganti (consultant) et Jean-Baptiste Marie.