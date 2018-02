Plus de deux mois après son dernier match européen (défaite 1-0 à Arnhem), l'OGC Nice retrouve la compétition continentale ce jeudi soir (19h) face au Lokomotiv Moscou. Les aiglons reçoivent à l'Allianz Riviera le leader du championnat russe pour le match aller des 16e de finale de l'Europa League.

L'importance de cette rencontre est capitale. Le résultat aura un impact indéniable sur les chances de qualification de l'OGC Nice pour le prochain tour. "Il faudra éviter de prendre des buts" ont répétés, de concert, le capitaine Dante et l'entraîneur Lucien Favre lors de la conférence de presse de veille de match.

Marquer l'histoire du club

La bande à Balotelli n'a qu'une envie en coupe d'Europe : aller le plus loin possible. Et si le Gym démarrait une épopée européenne ? "Le groupe se rend compte où on est, et ce que l'on peut atteindre, raconte Dante. Mais on ne doit pas se mettre la pression. En revanche, nous devons être concentré au maximum, jouer avec sérieux et avoir ce gros espoir de réussir quelque chose de beau. Beaucoup de joueurs gagnent des matches, de l'argent, mais ceux qui restent dans l'histoire d'un club, ils sont peu nombreux. Et nous on a l'opportunité d'en être si on arrive à le faire."

Le match de ce jeudi soir pour Nice est historique. Si le Gym a affronté le Slavia Prague en C2 en 1997, le moment le plus fort de l'histoire européenne de l'OGCN remonte à février 1960. Les aiglons avaient affronter le Real Madrid au Ray (victoire 3-2) avant de perdre au Bernabeu (3-0). 57 ans après, les Cyprien, Plea, Sarr, Benitez... peuvent imiter leurs illustres aînés.

L'ancien : Nemanja Pejcinovic

Les supporters du Gym vont retrouver un ancien du club. Le défenseur serbe Nemanja Pejcinovic va retrouver l'Allianz Riviera. Présent lors du match d'inauguration face à Valenciennes (4-0), l'ancien central de l'OGC Nice (2010-2014) a également évolué six mois sous les ordres de Lucien Favre au Herta Berlin (2009-2010). A jamais niçois, Pejcinovic aurait préféré éviter son ancienne équipe mais il ne fera pas de sentiment tout à l'heure au coup d'envoi.

Le chiffre : 2

Le Lokomotiv Moscou est le deuxième adversaire russe de l'OGC Nice en coupe d'Europe. Les Azuréens ont affronté Krasnodar la saison passée en phase de poule de l'Europa League. Les aiglons s'étaient inclinés en Russie (5-2) avant de s'imposer à domicile (2-1).

Les équipes

OGC Nice :

Gardiens : Benitez, Cardinale, Clémentia. Défenseurs : Marlon, Sarr, Coly, Burner, Dante. Milieux : Seri,Makengo, Cyprien, Lees-Melou, Tameze, Mendy. Attaquants : Plea, Balotelli, Srarfi, Saint-Maximim, Sacko. Entraîneur : Lucien Favre.

L'avant-match

Match à vivre en intégralité sur France Bleu Azur à la radio (103.8 FM) et sur internet.Coup d'envoi à 19h. Rencontre commentée par Patrice Alberganti et Jean-Baptiste Marie.