Europa League : tout savoir sur OGC Nice - SV Zulte Waregem

L'OGC Nice peut se qualifier, dès ce jeudi soir (19h), pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Pour y parvenir, les Azuréens doivent battre les Belges de Zulte Waregem. Un succès qui offrirait un vrai bol d'air aux Niçois, en difficulté en Ligue 1. Suivez le match sur France Bleu Azur.

L'OGC Nice va-t-il atteindre la phase finale de l'Europa League ? Les aiglons ont la possibilité de composter leur ticket pour les seizièmes de finale dès ce jeudi soir. Pour cela, les joueurs de Lucien Favre devront s'imposer contre l'équipe belge de Zulte Waregem (battu 5-1 à l'aller) à l'Allianz Riviera.

Un paradoxe alors qu'en Ligue 1 la situation du Gym est délicate. La bande à Dante glisse vers les profondeurs du championnat de France (17e) et n'ont remporté qu'un match sur les huit derniers disputés toutes compétitions confondues. Nice peut s'offrir un bol d'air pendant 90 minutes.

Zulte Waregem aussi en difficulté

Comme l'OGC Nice, l'ESSEVEE n'est pas aux avant-postes du championnat de Belgique (9e). Les joueurs de Francky Dury ont traversé eux aussi une période noire puisque sur les onze dernières rencontres, toutes compétition confondues, Zulte Waregem a perdu huit fois. Derrière le Gym, au classement du Groupe K, les Belges sont mathématiquement encore en course pour décrocher un billet en phase finale. Mais ça sera soit eux, soit les Niçois, car la Lazio Rome (leader de la poule) est déjà qualifié.

Benitez préféré à Cardinale

Même s'il n'a pas souhaité dire le fond de sa pensée en conférence de presse, Lucien Favre a pris sa décision pour le poste de gardien. Walter Benitez sera titularisé ce jeudi soir dans le but niçois. Le gardien argentin va enchaîner son cinquième match de rang. Même s'il a été dépassé contre le PSG (3-0) le mois dernier lorsqu'il a dû suppléer au dernier moment Yoan Cardinale (blessé), Benitez a depuis enchaîné des performances acceptables. Il a pour qualité les défauts de son concurrent (et inversement). Grand artisan de la troisième place en Ligue 1 la saison passée, "Cardi" paye ses trop nombreuses erreurs du début de saison et semble être devenu le numéro 2 derrière Benitez dans l'esprit de l'entraîneur suisse.

Le groupe

OGC Nice :

Gardiens : Cardinale, Benitez. Défenseurs : Jallet, Souquet, Burner, Dante, Marlon, Le Marchand. Milieux : Koziello, Mendy, Seri, Lusamba, Tameze, Walter, Lees-Melou, Sneijder. Attaquants : Balotelli, Plea. (en gras les titulaires lors du nul 1-1 contre Caen)

Absents : Saint-Maximin (blessé), Cyprien (reprise), Makengo, Srarfi (choix de l'entraîneur). Coach : Lucien Favre.

L'avant-match

🎙 #Seri : « On va continuer de donner le maximum. Et quand tu donnes le maximum, tu finis par être récompensé ». pic.twitter.com/DCiQf5c0Tl — OGC Nice (@ogcnice) November 22, 2017

🎙 #Favre : « Nous sommes dans une passe momentanément difficile. L’Europe nous sort du championnat » — OGC Nice (@ogcnice) November 22, 2017

F. Dury : "On est dans la même situation que le Gym. Après un bon départ en championnat, ces dernières semaines, on a des problèmes". #OGCNZWApic.twitter.com/WB78ULURxl — OGC Nice (@ogcnice) November 22, 2017

Vivez OGC Nice - Zulte Waregem sur France Bleu Azur !

Suivez OGC Nice - SV Zulte Waregem à la radio sur France Bleu Azur. Coup d'envoi 19h. Rencontre à vivre en intégralité avec Patrice Alberganti (consultant) et Jean-Baptiste Marie.