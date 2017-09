Europa League : tout savoir sur SV Zulte Waregem - OGC Nice

L'OGC Nice débute ce jeudi la compétition en Europa League. Les footballeurs niçois sont en Belgique pour affronter Zulte Waregem. Le Gym dispute la Ligue Europe pour la deuxième saison consécutive. Coup d'envoir 21h05 à suivre à la radio sur France Bleu Azur.

C'est parti ! La campagne européenne de l'OGC Nice débute ce jeudi soir (21h05) en Belgique à Waregem sur le terrain du SV Zulte Waregem. Le club belge est le résultat d'une fusion entre les clubs de Waregem et de Zulte en 2001. Vainqueur de la dernière coupe de Belgique, ils ont ainsi obtenu leur ticket pour l'Europa League (nouvelle participation après la saison 2013/2014). Le Gym, lui, s'apprête à participer à sa deuxième Ligue Europe consécutive.

L'objectif pour les joueurs de Lucien Favre sera évidemment de faire mieux que la saison passée. Les aiglons avaient terminé quatrième et derniers de leur groupe derrière Schalke 04, Krasnodar et Salzbourg. Avec l’expérience acquise sur la précédente édition, conjuguée aux confrontations contre Naples et l'Ajax Amsterdam en qualification à la Ligue des Champions, les Azuréens devraient cette fois sortir de leur poule.

A LIRE AUSSI : L'OGC Nice dans le Groupe K en Europa League

Le chiffre : 2

Comme le nombre de participations à la phase de poule d'Europa League des deux clubs. L'OGC Nice dispute sa deuxième saison consécutive après sa campagne 2016/2017. ESSEVEE va prendre part à sa deuxième édition. Lors de la saison 2013/2014, les footballeurs belges avaient terminé troisièmes de leur poule (derrière Rubin Kazan, Maribor et devant Wigan) sans jamais remporter une seule victoire à domicile. Le meilleur résultat de l'équipe belge en coupe d'Europe remonte à 2007. Zulte Waregem avait été éliminé en seizièmes de finale de la coupe UEFA (ancêtre de l'Europa League) par Newcastle.

L'adversaire : Zulte Waregem

Actuellement 6e de Jupiler League (le championnat belge), le SV Zulte Waregem enregistre trois victoires, deux nuls et une défaite en six journées. Les joueurs de Francky Dury ont arraché le nul samedi dernier dans le derby contre le voisin Courtrai (2-2). En ouverture de la saison, les adversaires du Gym se sont inclinés 2-1 lors de la Super Coupe de Belgique face au champion belge en titre : Anderlecht.

L'avant-match

L. Favre : "C'est un match de Coupe d'Europe, il n'y a pas de favori..." #ZWAOGCNpic.twitter.com/gzub0M5Lb4 — OGC Nice (@ogcnice) September 13, 2017

.@PMelou : "L'Europe ? C'est sûr que c'est nouveau pour moi. Mais j'essaie de ne pas avoir les yeux qui brillent comme un enfant." pic.twitter.com/0N2ujD4pxk — OGC Nice (@ogcnice) September 13, 2017

Les groupes

SV Zulte Waregem

Gardiens : Leali, Bostyn, De Nayer. Défenseurs : De fauw, Baudry, Heylen, Derijck, Walsh, Hamalainen. Milieux : De Mets, Kaya, De Pauw, Oldrup Jensen, Doumbia, De Sart, Kastanos, Coopman. Attaquants : Leya Iseka, Saponjic, Olayinka. (en gras les titulaires lors du nul 2-2 contre Courtrai)

OGC Nice

Gardiens : Cardinale, Benitez, Clémentia. Défenseurs : Souquet, Marlon, Coly, Dante, Le Marchand, Sarr, Jallet. Milieux : Tameze, Seri, Lees-Melou, Walter, Mendy, Lusamba. Attaquants : Saint-Maximin, Balotelli, Srarfi, Plea, Ganago. Suspendu : Koziello. (en gras les titulaires lors de la victoire 4-0 contre Monaco)

Suivez SV Zulte Waregem - OGC Nice en intégralité sur France Bleu Azur !

Vivez la nouvelle saison européenne de l'OGC Nice avec France Bleu Azur, seule radio à commenter les matches du Gym en intégralité (à domicile comme à l'extérieur). Début de l'avant-match dès 20h30 avec Vivien Seiller, Patrice Alberganti et Jean-Baptiste Marie. Coup d'envoi du match à 21h05.