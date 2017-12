Europa League : tout savoir sur Vitesse Arnhem - OGC Nice

Les joueurs de l'OGC Nice sont aux Pays-Bas, ce jeudi soir, pour affronter le Vitesse Arnhem lors de la 6e journée de phase de groupe de l'Europa League. Un match sans enjeux puisque le Gym est déjà qualifié pour les seizièmes de finale, mais il sera l'occasion de revoir, notamment, Wylan Cyprien.

L'OGC Nice est assuré de terminer deuxième du Groupe K et a déjà validé son billet pour les seizièmes de finale de l'Europa League en battant Zulte Waregem (3-1) il y a quinze jours. Le match de ce soir au GelreDome contre le Vitesse Arnhem est donc sans enjeux. Sur le plan sportif tout du moins, car il va être l'occasion pour Lucien Favre de faire tourner son équipe et de lancer (ou relancer) des jeunes. Surtout, nous allons assister au retour en rouge et noir de Wylan Cyprien. Le milieu de terrain n'a plus joué avec l'équipe fanion depuis neuf mois.

Cyprien le retour

Grièvement blessé au genou et au ménisque en mars dernier contre Caen en Ligue 1, Wylan Cyprien va de nouveau enfiler le maillot du Gym en compétition officielle. Après avoir cravaché avec le staff médical du club et les kinés, revoilà l'ancien Lensois sur pied, prêt à retrouver ses partenaires. Un renfort de poids pour Lucien Favre notamment pour la seconde partie de saison. Avant sa blessure, Cyprien avait signé 9 buts toutes compétitions confondues avec Nice.

Le chiffre : 8

Pour ce déplacement en Hollande, Lucien Favre a laissé sur la Côte d'Azur 8 des 10 joueurs de champ titulariser samedi dernier lors de la victoire contre Metz (3-1) à l'Allianz Riviera. Balotelli, Souquet, Jallet, Tameze, Lees-Melou, Saint-Maximin, Seri et Le Marchand sont restés à Nice avec Fred Gioria, l'un des adjoints du technicien suisse, pour préparer le prochain match en Ligue 1 ce dimanche à Nantes.

Du coup, de jeunes joueurs sont venus gonfler les rangs rouge et noir comme Lamine Diaby-Fadiga : 16 ans ! On suivra aussi attentivement les performances de Jean-Victor Makengo et Racine Coly, deux joueurs achetés pour 8 millions et demi d'euros, que l'on a très peu (ou pas) vu cette saison. Le gardien niçois Yoan Cardinale devrait retrouver une place de titulaire désormais occupée par Walter Benitez.

Le groupe

OGC Nice :

Gardiens : Benitez, Cardinale, Clémentia. Défenseurs : Dante, Sarr, Burner, Marlon, Lloris, Coly. Milieux : Cyprien, Koziello, Mendy, Lusamba, Walter, Makengo, Perraud. Attaquants : Diaby, Plea, Srarfi. Coach : Lucien Favre (en gras les titulaires lors du dernier match contre Metz).

L'avant-match