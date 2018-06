Ce sera donc un saut dans l'inconnu pour les Girondins de Bordeaux, le jeudi 26 juillet prochain. Pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa, ils se rendront chez le vainqueur de la double confrontation (12-19 juillet) entre les Lettons du FK Ventspils et les Albanais du Luftëtari Gjirokastër. Le match retour se jouera le jeudi 2 août au Matmut Atlantique.

Le FK Ventspils est un jeune club (fondé en 1996), mais qui fait déjà partie des équipes qui comptent en Lettonie. Six fois champions entre 2006 et 2014, les Jaune et Bleu se sont qualifiés en terminant troisième de la Virsliga la saison dernière. Habitués des tours préliminaires de Ligue Europa, ses joueurs s'étaient hissés jusqu'en phase de poules lors de la saison 2009/2010. Ils avaient terminé derniers, avec trois points, mais fait match nul contre Heerenveen, au Hertha Berlin, ainsi qu'au Sporting Portugal. L'an dernier, les Lettons ont chuté au premier tout préliminaire de la Ligue Europa contre les Islandais du Valur Reykjavík.

Le stade (champêtre) du FK Ventspils, lors d'un match de Ligue Europa en 2015. © Maxppp - Maxppp

Leurs adversaires, les Albanais du FC Luftëtari, évoluent dans la ville de Gjirokastër, dans le Sud de l'Albanie. Jamais champions dans leurs pays, ses joueurs ont terminé leur championnat à la troisième place la saison dernière, se donnant le droit de participer à la première coupe d'Europe de leur histoire récente. Cette jeune équipe est encadrée par des joueurs expérimentés, comme le capitaine Orjad Beqiri (33 ans), ou encore deux latéraux brésiliens, Jackson et Marcos Aurelio.

Six matchs avant la phase de poule, un calendrier chargé

Les Girondins devront donc passer trois obstacles (2e et 3e tour préliminaires et barrages), avant d’espérer intégrer la phase de poules de l'Europa League. En cas de qualification, ils seront têtes de série au troisième tour. C'est à ce stade, l'an dernier, qu'ils avaient été éliminés par les Hongrois de Videoton. Ils pourraient y affronter des adversaires éliminés des tours préliminaires de la Ligue des champions.

Calendrier éventuel des Girondins de Bordeaux

Jeudi 26 juillet - Ligue Europa : au FK Ventspils ou au Luftëtari Gjirokastër

Jeudi 2 août - Ligue Europa : contre le FK Ventspils ou le Luftëtari Gjirokastër

Jeudi 9 août - Ligue Europa : Troisième tour préliminaire aller

Dimanche 12 août - Ligue 1 : contre le RC Strasbourg

Jeudi 16 août - Ligue Europa : Troisième tour préliminaire retour

Dimanche 19 août - Ligue 1 : au Toulouse FC

Jeudi 23 août - Ligue Europa : Barrage aller

Dimanche 26 août - Ligue 1 : contre l'AS Monaco

Jeudi 30 août - Ligue Europa : Barrage retour

Dimanche 2 septembre - Ligue 1 : au stade Rennais

(en italique, les matchs dépendants de qualifications précédentes)