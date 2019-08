Ligue Europa : cet Allemand supporte un peu plus Strasbourg que Francfort

Strasbourg, France

Dans sa collection de souvenirs, Markus Bernhard possède des écharpes des deux clubs, de nombreuses photos dédicacées. On y voit par exemple l'ancien joueur de Francfort Jay-Jay Okocha ou l'ex-Strasbourgeois Habib Beye. Sa passion pour les deux clubs est aussi résumée dans la plaque d'immatriculation de sa voiture. Il a payé quelques euros supplémentaires pour choisir une plaque OG - EF 67, pour Eintracht Frankfurt et Bas-Rhin. Alors, Markus Bernhard se réjouit de ce premier duel officiel entre les deux équipes, car il a déjà assisté à plusieurs matchs amicaux : "C'était difficile pour moi de chanter pour Strasbourg ou pour Francfort. Je restais seulement regarder le match. Mais cette fois, c'est sûr, je chanterai avec les supporters du Racing".

Markus Bernhard a assisté parfois à une vingtaine de matchs de Francfort par saison © Radio France - Luc Dreosto

Markus Bernhard a d'abord supporté Francfort, notamment après la victoire du club en Coupe de l'UEFA en 1980. Mais il y a eu quelques problèmes avec des hooligans au cœur des années 90, il s'est alors un peu éloigné du club allemand et pris de passion aussi pour le Racing. Depuis 20 ans, l'Allemand qui habite à Nesselried à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg, est abonné à la Meinau.

Il n'a donc plus le temps d'aller voir des matchs à Francfort. Son cœur est désormais un peu plus bleu et blanc que rouge et noir : "C'est un match mémorable pour moi, car ce sont mes deux clubs de cœur. Je m'intéresse toujours à l'actualité de l'Eintracht, je reste supporter, mais j'espère une victoire du Racing jeudi 1 à 0 et une qualification à Francfort". Ce membre du Kop Ciel et Blanc assistera bien évidemment aussi au match retour à Francfort.

Markus Bernhard avec le maillot d'une des légendes de l'Eintracht, Karl-Heinz Körbel (602 matchs avec Francfort) © Radio France - Luc Dreosto

Racing - Francfort, match aller des barrages d'Europa Ligue, c'est ce jeudi soir à la Meinau et à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace (à partir de 20 heures, coup d'envoi à 20h30).