Europa Ligue : la liesse des supporters marseillais sur le Vieux-Port après la qualification de l'OM

Par Bénédicte Robin, France Bleu Provence et France Bleu

Il a fallu attendre la 116e minute et le but de Rolando pour que l'OM se qualifie pour la finale de l'Europa Ligue de football et que les supporters marseillais embrasent le Vieux-Port de Marseille.