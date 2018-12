Ligue 1 - Evens Joseph, joker offensif du SM Caen

A 19 ans, Evens Joseph a connu en quelques semaines une accélération de sa carrière : première apparition dans le groupe professionnel du SM Caen, première entrée en jeu en Ligue 1 et dans la foulée premier contrat pro. Le jeune attaquant apporte sa fraîcheur et sa percussion à l'équipe normande.

Caen, France

Evens Joseph franchit les premières étapes de sa jeune carrière au pas de charge depuis cet été. Appelé à jouer en match de préparation quatre jours après son dix-neuvième anniversaire, le natif de Neuilly-sur-Marne s'entraîne régulièrement avec le groupe professionnel du SM Caen depuis la reprise. Mais c'est en novembre que tout s'est accéléré : première apparition dans le groupe Pro suivi dans la foulée d'une première rentrée sur une pelouse de Ligue 1, celle de d'Ornano, face à Monaco (0-1) et premier contrat pro moins d'une semaine plus tard.

On va dire que le travail paye. Depuis sept saisons que je suis au club, j'ai toujours voulu ça. Evens Joseph

"C'est vrai que c'est allé vite. On ne va pas dire du jour au lendemain mais dès ma première apparition en Pro ils m'ont proposé un contrat. Je n'ai pas hésité et _j'ai signé parce que j'avais à cœur de signer ici dans mon club formateur_. On va dire que le travail paye. Depuis sept saisons que je suis au club, j'ai toujours voulu ça.

L'attaquant du SM Caen Evens Joseph devant le Stade d'Ornano à Caen © Radio France - Olivier Duc

J'habite à Neuilly sur Marne où ma mère habite encore aujourd'hui. J'ai sacrifié tout ça quand j'étais jeune mais c'est ce que je voulais, devenir joueur pro. On va dire que c'est un mal pour un bien. C'est mon rêve qui se réalise."

Je suis monté dans le groupe professionnel grâce à ses qualités-là, si je me cache cela ne sert à rien que je monte. Evens Joseph

Lors de quatre dernières journées, Evens Joseph est ainsi apparu trois fois en championnat. Le jeune joueur offensif caennais a su profiter du passage à vide offensif de son équipe pour inciter son entraîneur Fabien Mercadal à lui donner sa chance en Ligue 1.

"Il le mérite, relève l'entraîneur du SM Caen. _Il va chercher quelque chose. Il nous apporte quelque chose de différents dans le domaine de la percussion_. C'est un jeune joueur mais on ne regarde pas cela. S'il a des capacités et du potentiel et qu'il nous apporte une plus-value, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas même s'il est jeune."

Evens Joseph sait très bien ce que son entraîneur attend de lui et n'hésite pas à tenter dribbles et débordements lors de ses entrées en jeu.

"Je suis monté dans le groupe professionnel grâce à ses qualités-là, si je me cache cela ne sert à rien que je monte. Mes qualités sont là, j'ai confiance en mes qualités, à ma vitesse, à ma percussion donc dès que j'ai la balle, je ne vais pas hésiter à y aller et essayer de faire des différences pour aider l'équipe."

Il faut le mettre dans le confort et le confort pour moi, il a un beau profil de joker. Fabien Mercadal

Ne lui manquent qu'un premier but ("Franchement le plus important c'est de prendre les points. que je marque ou que ce soit un coéquipier, ce sera la même joie.") et une première titularisation. Son entraîneur y travaille sans brûler les étapes, surtout dans un moment difficile pour le club.

"On ne peut pas donner le sac à dos à un gamin qui a pas encore les épaules, rappelle Fabien Mercadal. Il faut le mettre dans le confort et le confort pour moi, il a un beau profil de joker. A chaque fois qu'il joue ce rôle-là, il est performant et en jouant ce rôle de joker à un moment donné il va évidemment postuler à être titulaire s'il continue."