"Évidemment que le PSG est favori", analyse l'un des patrons de la LFP

Paris, France

Les ambitions des Parisiens sont affichés depuis plusieurs jours. Le club de la capitale veut conserver son titre en Ligue 1 et il est "évidemment favori", affirme Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de Football Professionnel. Invité sur franceinfo, il nuance tout de même un peu son propos, "je ne sais pas si les Parisiens vont encore écraser le championnat. Je voudrais quand même rappeler qu'en 2012, Montpellier avait été champion de France et qu'en 2017, Monaco avait été champion de France"

Neymar doit rester pour l'attractivité de la Ligue 1

Questionné sur le départ ou non de Neymar, Didier Quillot a livré son avis et espère voir la star rester dans l'hexagone. "On vient de faire le trophée des champions en Chine la semaine dernière, et on voit bien qu'à l'international, surtout sur le continent asiatique, ce que les fans achètent, ce sont des grandes marques de club et les grands joueurs. En Ligue 1, nous avons quelques stars. Nous avons Neymar, ce serait mieux que Neymar reste pour l'attractivité du championnat. "

Premier test dimanche soir

Pour lancer leur saison en championnat, les Parisiens ont rendez-vous au Parc des Princes dimanche soir. Ils affrontent Nîmes à 21h00. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.