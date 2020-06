Examen de passage réussi pour le Nîmes Olympique devant la DNCG

C'est l'examen de passage souvent redouté par les clubs de football professionnel, devant les instances de la LFP.. Il l'est d'autant plus cette année avec la crise du covid-19, et ses conséquences financières. Le Nîmes Olympique s'est présenté ce jeudi devant la commission de la DNCG, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Aucune mesure prise à l’égard du club.

"La masse salariale du Club n'est pas soumise à encadrement pour la saison à venir", précise ainsi le Nîmes Olympique, qui reste en Ligue 1 la saison prochaine.