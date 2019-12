EXCEPTIONNEL Vivez une soirée de match dans les coulisses avec l'équipe du SMCaen

Caen, France

France Bleu Normandie vous offre une soirée de rêve ! A l’occasion du match Caen - Clermont du 20 décembre 2019, France Bleu Normandie met en jeu cinq invitations pour deux personnes en VIP dans les coulisses du match.

Une soirée inoubliable avec le Stade Malherbe Caen

Imaginez votre soirée auprès de votre équipe préférée : visite des vestiaires, accueil des joueurs, accès au bord du terrain lors de l’entraînement d'avant-match, installation dans la tribune présidentielle, au-dessus du banc de touche pour assister au match, accès à la conférence de presse de l'après-match, débrief de la rencontre autour d'un dîner privatif. Et vous repartirez avec un cadeau souvenir de ces moments incroyables !

Comment gagner votre soirée dans les Coulisses de l'exploit ?

Du lundi 9 décembre au vendredi 13 décembre, écoutez bien France Bleu Normandie. Une question est posée dans la matinale, entre 6h et 9h par Sylvain Cottigny. Vous avez toute la journée pour participer au jeu via le bulletin ci-contre. Et le soir, dans l'émission 100% Malherbe de 18h à 18h30, Olivier Duc et Rodolphe Baudry vous donneront la bonne réponse et le(la) gagnant(e) sera appelé(e) pendant l'émission.

Jouez maintenant !

Répondez à la question posée à l'antenne et inscrivez vos coordonnées dans le bulletin ci-dessous. Bonne chance !

Pour jouer sur votre smartphone cliquez sur ce lien.