[EXCLU] Anthony Gonçalves de retour au Stade Lavallois ? "On verra, je n'ai pas fini de jouer au foot"

Anthony Gonçalves a fait ses adieux au SM Caen samedi soir après une victoire contre Quevilly-Rouen-Métropole (2-0, 37e journée de Ligue 2). Des adieux émouvants. Le joueur de la décennie 2010 au Stade Lavallois a eu le droit a une haie d'honneur sur la pelouse du stade Michel d'Ornano. Interrogé par nos confrères de France Bleu Normandie à la fin de la rencontre, Anthony Gonçalves s'est réjoui du titre de champion de National pour le Stade Lavallois.

"Ils sont champions, ils montent en Ligue 2. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre le SM Caen et Laval. C'est un club avec les mêmes valeurs, un club familial comme on dit. Et ce n'est jamais péjoratif. La montée est une bonne chose pour le club, pour les supporteurs aussi. Je suis vraiment très content" explique le milieu de terrain.

"Ça va bouger"

L'idole des supporters va-t-il signer dans les prochaines semaines au stade Lavallois ? "On ne sait pas de quoi l'avenir est fait et on verra. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour s'exprimer, mais ça va bouger. Quoi qu'il arrive, je n'ai pas fini de jouer au foot. En tout cas, ce soir, je vais savourer parce que c'est vraiment magnifique. Je suis content pour le SM Caen et content pour le Stade lavallois".

Ce n'est un secret pour personne, le Stade Lavallois a tenté de faire revenir Anthony Gonçalves, la saison dernière. Mais le Stade Malherbe de Caen et son président Olivier Pickeu avaient alors refusé le départ du milieu de terrain expérimenté. L'affaire pourrait se conclure dans les prochaines semaines car les dirigeants du Stade Lavallois ont toujours maintenu le contact avec le joueur.