Benjamin André, capitaine du Stade Rennais : "il nous reste beaucoup à faire avant de marquer l'histoire"

Rennes, France

La rencontre s'est faite dans les locaux du Stade Rennais. A quelques jours du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Arsenal, le capitaine des rouge et noir s'est confié en exclusivité au micro de France Bleu Armorique. Peu bavard dans les médias, Benjamin André, s'exprime sur ce match historique pour Rennes.

"Tout reste à faire. Il reste encore beaucoup d'échéances avant de marquer l'histoire, beaucoup de choses à faire derrière le match de jeudi si nous le gagnons," confie le capitaine. Le milieu de terrain salue aussi le soutien des supporters. "Je n'ai jamais trouvé que le supporter rennais n'était pas derrière son équipe. Il est passionnel et amoureux de son club. Ce sont les résultats qui font que tu emmènes le public ou pas. La Coupe d'Europe fait aussi que les gens sont contents de porter la marque français et surtout bretonne à l'étranger. Ça les rapproche et les stimule. Tout est exceptionnel aujourd'hui."

Depuis l'arrivée du nouveau coach, Julien Stéphan, l'équipe semble connaître une nouvelle dynamique, enchaînant les victoires en Europa League et en Coupe de France notamment. "Cette année il y a eu pas mal de changements et il a fallut du temps pour que les choses se mettent en place. Je sens que le groupe a pris conscience de ses qualités, on est plus serein, plus mature, on a plus d'expérience. Depuis que je suis arrivé j'ai toujours dit que le club était en progression. On ne me croyait pas toujours. Tout le monde a apporté sa pierre dans ce projet et on récolte les fruits de ce qui a été fait ces dernières années."

Bonne entente avec Julien Stéphan

Benjamin André était très proche de Sabri Lamouchi, mis à pied par le club au début du mois de décembre, mais il a accueilli sans sourciller le nouveau coach Julien Stéphan. "Je connaissais un peu Julien puisqu'il était coach de l'équipe réserve depuis longtemps. Il n'a pas voulu s'imposer directement, il a fait dans la continuité et il a bien passé son message. C'est quelqu'un de très compétent que j'aime bien et qui fait du très bon boulot pour l'instant."

